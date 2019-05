„Očekujem račun za štetu koju sam napravio“ (video)

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, bio je veoma raspoložen na konferenciji za medije, posle pobede na startu Rolan Garosa.

„Sviđa mi se što sam u prvom kolu imao kvalitetnog protivnika, pošto sam od starta igrao u jakom intenzitetu. Fokusiran sam i rešen. Iako nikada nisam igrao protiv Hurkača, imao sam osećaj da, ako mu dopustim da igra njegovi tenis, može da mi bude velika pretnja. Mislim da sam igrao dobro, svi elementi igre su funkcionisali, tako da sam veoma zadovoljan“, rekao je Novak medijima u Parizu.

Today warming up in the gym before my practice I used a medicine ball by slamming it on the floor pretty hard. As a result, I wrecked a wooden floor. @rolandgarros please forgive me! pic.twitter.com/Cao8I0dopS

— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 24, 2019