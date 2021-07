Od golišavih fotografija zarađuje više nego od sporta (foto)

Amerikanka Pejdž Vanzant bila je jedna od najatraktivnijih takmičarki u MMA svetu, sve dok nije dobila otkaz u UFC i preselila se u BKFC – boks bez rukavica.

„Kada sam potpisala za BKFC, zarađivala sam više novca po borbi nego u kompletnoj UFC karijeri. Ipak, trenutno od golišavih fotografija zarađujem mnogo više nego od ugovora i to je ludo“, rekla je Vanzantova, koja je priznala da je spremna da se odrekne zarade na sajtu za odrasle ukoliko to bude potrebno.

„Ne želim da se dovedem u situaciju da izgubim poslovnu šansu zbog toga što imam sajt. Već me gledaju kao seks-simbol u svetu i želela sam da od toga i zaradim. Imam svoj vlastiti sajt i kontrolišem šta sve ide tamo. Radila sam teško na svom telu da bih postala to što jesam. Sada to samo delim na sajtu i radim to profesionalno“, kaže ona.

Rođena je kao Pejdž Sleten, ali su je u školi prozvali Pejdž Slaton, što je imalo pogrdno značenje. Otuda je postala Vanzant.

„Znala sam da ispred kuće pronađem obešene kondome za drvo, kao ukrase za Božić. To zlostavljanje mi je bilo najgore i zbog toga sam se odlučila za knjigu kako bih možda nekom pomogla“, rekla je svojevremeno i dodala da joj je MMA spasao život.

Nekoliko meseci kasnije, odnosno u momentu kada je izdala autobiografiju, Vanzantova je odlučila da „uloži u sebe“ i ugradila je silikone.

