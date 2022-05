Odbojkaši Kine umesto Rusije u Ligi nacija, F8 u Bolonji

LOZANA – Odbojkaši Kine zameniće suspendovanu Rusiju u Ligi nacija, a završni turnir odigraće se od 20. do 24. jula u Bolonji, saopštila je Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB).

Srbija će ovog leta igrati na turnirima u Otavi (od 7. do 12. juna), Sofiji (od 21. do 26. juna) i Gdanjsku (od 5. do 10. jula).

Na završnom turniru igraće osam reprezentacija, a takmičenje počinje od četvrtfinala.

Novim formatom takmičenja Lige nacija predviđeno je da se za svaku nedelju formiraju po dve grupe sa po osam selekcija.

Svaka reprezentacija odigraće po 12 utakmica.

(Tanjug)

