Odbojkaši Kine zameniće suspendovanu Rusiju u Ligi nacija, a završni turnir odigraće se od 20. do 24. jula u Bolonji, saopštila je Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB).

Srbija će ovog leta igrati na turnirima u Otavi (od 7. do 12. juna), Sofiji (od 21. do 26. juna) i Gdanjsku (od 5. do 10. jula).

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.