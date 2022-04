Odlična partija Bogdanovića u novom porazu Atlante od Majamija u plej-ofu

Košarkaši Majamija pobedili su prošle noći na svom terenu Atlantu sa 115:105, i tako su došli do vodjstva 2:0 u prvoj rundi plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Tim sa Floride je tokom poslednje četvrtine vodio sa maksimalnih 94:78, gosti su zatim napravili seriju 12:0, a na nešto više od tri minuta pre kraja „trojkom“ srpskog igrača Bogdana Bogdanovića smanjili su rezultat na 104:101.

Ipak Majami je do kraja uspeo da sačuva rezultatsku prednost i povede sa 2:0 u plej-ofu. Oni do sada nijednom nisu izgubili u plej-ofu, kada povedu sa 2:0, dok Atlanta takodje nikada nije došla do potpunog preokreta, nakon što izgubi prve dve utakmice.

Rekord karijere u plej-ofu zabeležio je igrač Majamija Džimi Batler sa 45 poena, i po pet skokova i asistencija, Tajler Hiro je dodao 15 poena, dok je Maks Strus upisao poen manje.

Bogdanović je u poraženom timu postigao 29 poena, od čega 19 u poslednjoj deonici. On je iz igre šutirao 12/18, dok je za tri poena šutirao 5/10.

Srpski igrač je upisao i četiri skoka i tri asistencije, Trej Jang je dodao 25 poena, sedam asistencija i šest skokova, uz čak 10 izgubljenih lopti, a Deandre Hanter je zabeležio 16 poena.

Treći meč plej-ofa igra se u noći izmedju petka i subote u Atlanti.

Memfis je na svom terenu savladao Minesotu sa 124:96, i tom pobedom su došli do izjednačenja 1:1, u plej-ofu Zapadne konferencije.

Pobeda od 28 poena razlike ujedno je i rekord te franšize u plej-ofu NBA lige.

Najefikasniji u domaćem timu bio je Dža Morant, kojem je za tripl-dabl nedostajao jedan skok. U pobedi svog tima upisao je 23 poena, 10 dodavanja i devet uhvaćenih lopti, dok su Džaren Džekson junior i Dezmond Bejn zabeležili po 16 poena.

Entoni Edvards je u ekipi Minesote upisao 20 poena, a Karl-Entoni Tauns je ostvario dabl-dabl učinak sa 15 poena i 11 skokova.

Plej-of serija seli se u Mineapolis, gde će u noći izmedju četvrtka i petka biti odigran treći meč.

Nju Orleans je na gostovanju pobedio Finiks sa 125:114, za izjednačenje u plej-ofu na 1:1.

Goste, koji su osmi nosioci u plej-ofu Zapadne konferencije do pobede je vodio Brendon Ingram sa 37 poena, 11 skokova i devet asistencija, Si Džej Mekolum je postigao 23 poena, uz devet asistencija i osam skokova, a Herbert Džons je dodao 14 poena.

Ovo je timu iz Luizijane prva pobeda u plej-ofu posle 2018. godine.

Finiks, koji je ligaški deo završio na prvom mestu Zapada predvodio je Devin Buker sa 31 poenom. Buker je zbog povrede tetive u završnici treće četvrtine napustio teren.

Mikal Bridžis je upisao 19 poena, a Kris Pol je ostvario dabl-dabl sa 17 poena i 14 asistencija.

Treći meč igra se u Nju Orleansu, u noći izmedju petka i subote.

(Beta)

