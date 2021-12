Oglasila se nestala kineska teniserka, tvrdi da je niko nije silovao

Kineska teniserka Peng Šuaji (35) izjavila je da nikada nije optužila nikoga da ju je seksualno napastvovao, odnosno, da su poruke na društvenim mrežama koje je pisala prošlog meseca pogrešno protumačene.

Chinese tennis star Peng Shuai said that she had never accused anyone of sexually assaulting her, and that a social media post she had made early last month had been misunderstood https://t.co/i4waJO8cPP pic.twitter.com/A3CKbQUFjz

— Reuters (@Reuters) December 19, 2021