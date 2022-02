Oglasio se Federer: Pomenuo Novaka i Rafu, u maju odluka o penzionisanju (video)

Rodžer Federer se priprema za povratak na teren, a konačno se i oglasio nakon dugog perioda kada ga nije bilo u javnosti. Povod je bila sponzorska obaveza i intervju u okviru promotivne kampanje jednog od partnera, a Švajcarac se dotakao mnogih teniskih aktuelnosti.

Naravno, sve to uz priču o edukaciji, detinjstvu, biznisu… Ali i drugim stvarima u koje spada i rivalstvo sa Novakom Đokovićem i Rafaelom Nadalom.

– Rafa, Novak, Sampras… Neverovatno je deliti teren sa njima toliko dugo. To je čast, neverovatno, ne mogu biti srećniji. Gledao sam finale AO na kraju, trajao je predugo meč, imam previše dece i nisam mogao da gledam svaki poen, ali bilo je lepo videti emocije i tako neverovatnu srčanu pobedu. Rekao mi je Rafa pre nekoliko meseci da se ne oseća dobro sa svojim telom. A sada drži trofej Australijan opena, san je postao java, on je uzor i mislim da je tenis ispisao neverovatnu priču. Mislim da su vam potrebna ovakva rivalstva. Ja sam mislio da sam najbolji, da mi ne treba niko da budem bolji, dok nisu došli Rafa, Novak, Mari, Rodik, Safin… Mislim da sam od svakog igrača naučio nešto, od Agasija i Samprasa takođe, naučio sam iz onoga što sam video od njih, pokušavao sam nove stvari u mojoj igri, u kondiciji, bile su to velike lekcije i srećan sam da su svi oni inspirisali moja dostignuća – rekao je Federer.

Švajcarac trenutno radi samo u teretani pošto su mu još uvek zabranjeni naporniji treninzi.

– Mislim da će biti zanimljivi i bitni meseci koji su preda mnom, u aprilu ću znati kakvo će biti moje telo. Još ne mogu da trčim i da radim teže sa skokovima, naglim pokretima, zaustavljanjima i kretanjima. Nadam se da će u narednim nedeljama to početi i videćemo kako će telo reagovati, u aprilu ili maju ću nadam se znati tačno. Ali, motivisan sam, vratio sam se u teretanu, radim svakog dana, ide malo sporije, ali doktori i svi mi pružaju podršku – rekao je Federer.

Pričao je Federer i o tome šta ga inspiriše u tenisu danas.

On je upitan i šta ga inspiriše u tenisu danas.- Posebno u sportu, morate da budete inspirisani nečim, možda rekordima koje jurite, nekim novim avanturama… Kada pogledam prošlost, uvek sam se trudio da budem najbolji mogući igrač, ali i dobra osoba, uzor deci, da ne zaboravim prijatelje. Kada bih imao dobre uspehe, uvek bih pronalazio način da proslavim sa najbližima, uzimao sam vreme za sebe. Imam predivnu porodicu, suprugu, moju decu, podržavali su me uvek, nije bilo lako, naročito u poslednje vreme, ali su uvek uz mene. Ali kada sve saberem, uvek sam imao želju da budem najbolji mogući teniser, ali i najbolja moguća osoba.

Jedno u nizu pitanja za Rodžera bilo je i koji to odigran meč smatra savršenim.

– Mislim da mi je savršen meč bio u finalu US Opena 2004. kada sam pobedio Lejtona Hjuita 6:0, 7:6, 6:0. Bila je moja prva US open titula, bio sam broj 1, osetio sam se kao da je to meč kakav želite, dominirate od početka, imate neizvestan drugi set gde u ključnim momentima prelomite, posle opet pokažete dominaciju. To je bilo ostvarenje snova. Takođe i 2001. kada sam pobedio Pita Samprasa na Vimbldonu, mog idola u to vreme sa 7:5 u petom setu – prisetio se Federer.

Podsetimo, Federer je imao dve vezane operacije kolena, a kako je prethodno najavio, ideja mu je da zaigra na Vimbldonu ove godine, koji se održava od 27. juna do 10. jula.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.