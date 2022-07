Oglasio se i Kirijos: Nisam uvredio Cicipasa

LONDON – Australijski teniser Nik Kirjos demantovao je da je pokazao nepoštovanje prema Grku Stefanosu Cicipasu tokom meča trećeg kola Vimblona, prenose britanski mediji.

Kirjos je sinoć izborio plasman u osminu finala trećeg grend slem turnira sezone, pošto je pobedio Cicipasa 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). Dvojica tenisera su se često prepirala tokom meča, a nekoliko puta su jedan drugog gađali lopticama na mreži.

Cicipas je posle meča izjavio da Kirijos tokom mečeva maltretira protivnike, kao i da je nasilan prema svojim rivalima.

„Ne znam šta da kažem. Kako sam ja to bio nasilan prema njemu? On je bio taj koji je mene gađao lopticama. On je bio taj koji je lopticom pogodio navijača. Nisam uvredio Stefanosa. Nisam mu pokazao nepoštovanje, osim što sam se raspravljao sa sudijom“, rekao je australijski teniser.

On tvrdi da je grčki teniser odgovoran za incidente.

„Verovatno bih se i ja tako ponašao da me neko stalno pobeđuje. Možda bi trebalo da smisli kako da me pobedi na terenu, a onda da se okrene svojim planovima kako da mi zabrani da ne nastupam na turnirima. Filip Krajinović nije gađao navijače dok sam igrao sa njim. On nije pogodio navijača. Zato sam i rekao sudiji da mislim da Stefanos ne bi trebalo da bude na terenu. Siguran sam da bih ja bio udaljen sa terena da su uloge bile zamenjenje“, istakao je Kirijos.

Australijski teniser će u osmini finala igrati protiv Amerikanca Brendona Nakašime.

(Tanjug)

