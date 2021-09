Ognjenović: Želja je bila presudna

BEOGRAD – Kapitenka odbojkašica Srbije Maja Ognjenović izjavila je da je želja bila presudna za preokret protiv Francuske i plasman u polufinale Evropskog prvenstva.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale EP, pošto je večeras u četvrtfinalu u Beogradu pobedila Francusku 3:1 (22:25, 25:18, 25:7, 25:20).

„Želja je bila ta koja je bila presudna od drugog do poslednjeg seta. Videlo se da smo utakmicu krenule u grču, da nismo mogle da dođemo do željene igre zbog straha koji je po mom mišljenju totalno neopravdan. Znali smo da je ovo četvrtfinale i da je već eliminaciona faza, ali mislim da ne bismo smele to sebi da priuštimo jer smo jedna od najboljih reprezentacija na svetu“, rekla je Ognjenović posle meča.

Ognjenović, koja je protiv Francuske odigrala 300. meč u nacionalnom dresu, istakla je da naredni rival Turska ima i sjajne pojedince, ali i slabe tačke.

„Nama su Turkinje stari i dobro poznati rivali i svakako da će se truditi na neki način da nam vrate za ono čuveno finale u Ankari“, zaključila je Ognjenović.

Najefikasnija u srpskom timu Tijana Bošković istakla je da tim počeo meč nervozno, ali da pobeda nije bila upitna.

„Nismo otvorili meč onako kako smo hteli. Igrali smo malo nervozno, ali mislim da pobedu nismo dovodile u pitanje, što smo pokazale u trećem i četvrtom setu. Pokazali smo kako treba da igramo i idemo spremno u polufinale koje nas očekuje za dva dana“, rekla je Bošković.

Polufinale sa Turskom na programu je u petak od 17 sati.

„Stavićemo akcenat na našu igru, svakako da je Turska jedna od najkvalitetnijih ekipa u Evropi, ali potrudićemo se da damo sve od sebe i nadam se da neće biti problema. Sigurno je da neće biti lako“, istakla je Bošković.

(Tanjug)

