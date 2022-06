Ohi: Stanković nas motiviše da pruzamo i više od maksimuma

BEOGRAD – Fudbaler Crvene zvezde Ohi Omojuanfo izjavio je da trener „crveno-belih“ Dejan Stanković motiviše igrače da pružaju i više od maksimuma.

Crvena zvezda se trenutno nalazi u Sloveniji na pripremama za novu sezonu.

„Osećam se dobro posle svakog treninga. Pomalo sam umoran, jer treniramo vrlo naporno pred početak sezone. Ali, budući da znamo šta ćemo dobiti od toga na kraju, ne odustajemo i idemo napred. Poredeći sa prvim delom priprema, mogu reći da je na Zlatiboru bilo napornije, jer smo tamo imali samo jednu utakmicu na kraju. Sada imamo više mečeva, tako da ne možemo da treniramo istim intenzitetom. Ali naravno, i dalje vrlo naporno radimo i radujemo se utakmicama koje nas očekuju“, rekao je Ohi za zvanični sajt kluba.

Ohi je istakao da se već navikao na rad stručnog štaba Crvene zvezda na čelu sa Dejanom Stankovićem.

„Ovo nisu prve pripreme na kojim radim sa Misterom (Stankovićem). Rad sa njim je veoma dobar, budući da nas on neprestano „pritiska“ da treniramo jako, što je veoma važno za razvoj igrača. Ne možeš da napreduješ, ukoliko nemaš nekoga ko te neprestano „gura“. Mislim da smo veoma dobar tim, a on nam pomaže i podstiče nas i tako postajemo bolji igrači. Veoma sam srećan zbog toga“, rekao je napadač Zvezde.

Ohi ističe da u timu ima mnogo talentovanih, mladih igrača koji će predstavljati veliku budućnost Zvezde u narednim izazovima.

„Rad sa mladim igračima je fantastičan. Oni uvek žele da se dokažu i za njih je velika stvar da budu sa nama. Takođe, mislim da oni to veoma cene i samim tim rade veoma vredno. Bio sam impresioniran kada sam došao u Zvezdu i video koliko je mladih i talentovanih igrača u ekipi. Dobro je za njih da su ovde, da uče i razvijaju se, ipak su oni naša budućnost. Takođe, ukoliko dobiju minutažu to će biti odlično za njih“, dodao je on.

Ohi sa nestrpljenjem čeka početak nove sezone.

„Imamo dve nedelje da postanemo još bolji. Jedva čekamo početak lige i da pokušamo da nadmašimo ono što smo ostvarili prošle godine u prvenstvu. Osećaj je bio neverovatan i igrači žele da to ponovo iskuse. Daćemo sve od sebe da to ponovo ostvarimo“, zaključio je Ohi.

Fudbaleri Crvene zvezde će u 1.kolu nove sezone u Superligi Srbije 9. jula na svom terenu igrati sa Radničkim iz Niša.

(Tanjug)

