Okuka: Država da „očisti“ fudbal; Đurović: U živom smo pesku

BEOGRAD – Dok država ne odluči da „očisti“ fudbal, kao što se „čisti“ od kriminala i narkodilera, teško da to Fudbalski savez Srbije (FS S) i fudbalski organi mogu da reše“, izjavio je dugogodišnji fudbalski trener Dragan Okuka, gostujući u emisiji Uranak na televiziji K1.

Okuka i nekadašnji fudbalski sudija Rade Đurović govorili su na aktuelnu temu o nameštenim utakmicama u srpskom fudbalu, nakon što je iz FS S potvrđeno da je iz UEFA stigao dopis o mogućim neregularnostima na dve utakmice domaćeg takmičenja.

„Napravili smo sjajne rezultate dolaskom Dragana Stojkovića Piksija na mesto selektora, ali o tome niko u Evropi ne priča. U centru pažnje smo po nameštenim utakmicama, a tvrdim da to niko ne može da dokaže bez podrške države“, rekao je Okuka istakavši da se u Srbiji namešteni mečevi igraju više od 30 godine i da to svi znaju.

Predsednik Sindikata profesionalnih fudbalera „Nezavisnost“ Mirko Poledica naveo je da su kao sumnjive utakmice označeni mečevi Prve lige Železničar Pančevo – Borac i Trajal – Jagodina.

Đurović je rekao da to nije novi model ponašanja u srpskom fudbalu i da se protiv toga borio još davne 2008. godine, kada je bio na mestu predsednika Fudbalskog saveza Beograda:

„Tada je na mene krenula lavina. Pokušao sam da sprečim lažiranja i nameštanja, jer ih je bilo koliko želite. Javno sam tada izjavio da je od 120 utakmica u jednoj sezoni, u Srpskoj ligi Beograd, čak 80 utakmica bilo namešteno. Pokušavali smo da upozorimo javnost, sve potkerpimo i video snimcima, ali onda su me naterali da se povučem iz fudbala“, objasnio je Đurović i potom se osvrnuo na slučaj arbitra Srđana Obradovića, koji je zbog zloupotrebe službenog položaja na utakmici između Spartaka iz Subotice i Radničkog iz Niša prvostepeno osuđen na 15 meseci zatvora i 10 godina zabrane obavljanja funkcija u fudbalu:

„Moram da priznam da sam bio iznenađen kada sam čuo da je taj sudija bio angažovan od strane FS S kao učitelj mladim arbitrima. To je ono što pospešuje sudije i na neki način im daje garancije i sigurnost da opušteno učestvuju u tim režiranim utakmicama“.

Đurović je istakao da se u ovim slučajevima FS S krije iza države, ali da nikako ne može da bude amnestiran od odgovornosti.

„Sudije od najnižih liga čine ustupke i tako se, uslovno rečeno zadužuju, da bi napredovali u viši rang. Arbitri koji su bili poslušnici napreduju na listama. To i same sudije kažu, najčešće i javno, ali kad nestanu sa scene, a neki i ne smeju ni kad završe sa suđenjem, jer ih čeka put sportskog radnika, sudije posmatrača itd“, kaže Đurović i naglašava da je to pravi lanac ucena i dodaje:

„FS S danas regrutuje u 90 odsto slučajeva ljude koji su direktno zainteresovani. Nema tu ni želje, a i strah je prisutan. Zato i imamo problem, jer imamo ljude koji nemaju moralni kredibilitet, a hrabrosti još manje“, konstatovao je Đurović.

Prema Okukinom mišljenju, namešteni fudbalski mečevi su karakteristični u slabijim ligama, gde pojedinci odlučuju o stausu igrača i trenera, koji imaju mala primanja.

Zato je po njegovim rečima naša liga kao nacrtana za te stvari.

Potom je naveo primer iz Poljske gde je kao trener Legije radio od 2001. do 2004.

„Izbila je velika afera, gde su tri, četiri kluba izbacili u najniži rang takmičenja. Šest sedam trenera je doživotno kažnjeno, kao i 50 fudbalera, 10 sudija, 20 predstavnika klubova. To je bio proces koji je trajao tri godine. Država je tako očistila fudbal. Bilo je rigorozno. Posle toga, TV prava za poljsku ligu je kupio francuski Kanal +, jer je postala poštena liga. TV prava za Superligu niko neće da uzme, jer nije poštena“.

Kao eventualno rešenje za problem nameštanja fudbalskih utakmici u Srbiji, Okuka je ponovo naveo primer iz Poljske.

„Na jednoj utkamici u Poljskoj se ispostavilo da je režirana. Sve je pratila policija i tužilaštvo. Kompletno su zatvorili oba tima. Stigao je nalog tužilaštva, bili su tri nedelje u pritvoru, svi igrači i treneri. Za 15 dana se saznala istina, sve su ispričali. Tada je počelo klupko da se odmotava“.

Đurović ceo slučaj posmatra iz malo drugačije vizure.

„Sve ovo u velikoj meri utiče na ugled našeg fudbala. Već odavno kao fudbalska nacija klizimo sve dublje i dublje. Mislili smo da smo dotakli dno, kad ono živi pesak“, kaže Đurović i poručuje:

„Ovo je i malo čudno, jer se poklapa i sa nekim drugim dešavanjima, aferama, ostavkom predsednika FS S. Nikome to nije u interesu. U Sloveniji već Čeferina kao predsednika UEFA, za koga je označeno da je u dobrim odnosima sa predstavnicima FS S, pozivaju da podnese ostavku, kao moralni čin. Ali, to su pritisci sa drugih strana“, zaključio je Đurović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.