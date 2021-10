Omladinci Zvezde spremni za Sent Patrik

BEOGRAD – Siguran sam da će biti i bolje nego u Dablinu kad smo pobedili, pogotovo jer igramo pred našim navijačima, rekao je mladi fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Kahvić pred revanš juniorske Lige šampiona protiv Sent Patrika.

Mladi fudbaleri Crvene zvezde u sredu od 17 sati na stadionu „FK Čukarički“ dočekaće ekipu Sent Patrika u revanš meču, a prvi susret u Dablinu završen je pobedom crveno-belih od 2:1.

„Pred nama je još jedna evropska utakmica i siguran sam da će to biti i bolje nego u Dablinu kad smo pobedili, pogotovo jer igramo pred našim navijačima, koji će nadam se ispuniti stadion Čukaričkog. Što se same utakmice tiče, Sent Patrik je čvrsta ekipa, u Beograd dolaze s tim stavom, ali na nama je da ih ponovo nadigramo. Što se gola tiče, meni je primarni zadatak da pogađam, ali ne opterećujem se time. Ako budem u prilici – super, ako ne, nema veze, samo da mi prođemo dalje“, rekao je Kahvić za klupski sajt.

Defanzivac Viktor Radojević najavljuje maksimalno ozbiljan pristup.

„Čeka nas uzbudljiva utakmica, to je sigurno. Ne razmišljamo o rezultatu iz prvog meča, jer želimo da pristup bude kao da je 0:0 bilo i da se u sredu sve odlučuje. Naravno, drago nam je zbog dobrog meča koji smo odigrali u Dablinu, ali ovim želim da naglasim da se nećemo opustiti i da ćemo dati sve od sebe da oduševimo naše navijače. Nadam se što većem broju ljudi na tribinama, jer će to biti nešto posebno za sve nas. Pre dve godine sam kao najmlađi bio sa timom Slavoljuba Đorđevića, ali usled povrede nisam zaigrao, sada ću imati tu priliku i jedva čekam“, rekao je Radojević.

U slučaju da prođu dalje, juniori Crvene zvezde igraće sa boljim iz dvomeča Empoli – Domžale.

(Tanjug)

