Omladinci Zvezde u Irskoj, Zvijezda 09 čeka Trabzon

BEOGRAD – Mladi fudbaleri Crvene zvezde sutra u Irskoj, protiv Sent Patrika od 20.45 sati, počinju novu sezonu u Ligi šampiona.

Zvezda će u Irskoj igrati u najjačem sastavu, sa prvotimcima Markom Lazetićem i golmanom Stefanom Marinkovićem.

„Mi smo Zvezda, uvek idemo na pobedu i to je nešto što govorim i igračima pred svaki meč, bez obzira na to ko nam je rival. Želimo da se nadmecemo, da pokažemo naš stil igre i to da negujemo napadački fudbal. Cilj je da se u Beograd vratimo sa pozitivnim rezultatom, ali i da fudbalski ostavimo dobar utisak“, izjavio je trener Zvezdinih omladinaca Marko Neđić.

Ove sezone u omladinskoj Ligi šampiona učestvuje i ekipa Zvijezde 09 iz Bijeljine, juniorski šampion Bosne i Hercegovine, član Prve lige Republike Srpske.

Tim iz Etno sela Stanišić debituje u elitnom takmičenju, a rival je truski Trabzon.

Utakmica se igra sutra od 15 sati u Ugljeviku, a na klupi Zvijezde sedeće Zlatko Krmpotić, koji je prošle sezone osvojio titulu sa omladincima, ali je u međuvremenu preuzeo seniorski tim.

„Kada sam dolazio u ovaj klub pre godinu i po dana nisam uopšte mogao da sanjam da možemo doći na ovaj nivo. Generalno, mislim da mi sada još nismo u klubu svesni kakav smo rezultat napravili i da ćemo tek kroz godinu ili dve videti šta smo zapravo uradili“, izjavio je Krmoptić, nekadašnji saradnik Vladana Milojevića u omladinskom timu Crvene zvezde.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.