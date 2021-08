„On drži lekcije o borbi s pritiskom…“: Besni Đoković na karikaturi sa gimnastičarkom

Šokantan poraz od Zvereva u polufinalu Olimpijskih igara bio je prvi u nizu udaraca za Novaka Đokovića.

Simone Biles: *prioritises her mental health*

Novak Djokovic: *offers up a mansplaining lecture about you need to be able to deal with pressure if you’re going to be successful in sports*

Also Novak Djokovic, the NEXT FUCKING DAY:pic.twitter.com/clBLybgn3i

— Max Morgan 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@SpillerOfTea) July 31, 2021