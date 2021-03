On je jedan od najbogatijih sportista, a niste ni čuli za njega (foto)

Maverik Meknili, 25-godišnjak je iz Kalifornije i naslednik bogatstva većeg od 800 miliona dolara koje pripada njegovom ocu, biznismenu Skotu Mekniliju.

Mlađi Meknili je golfer, ne naročito poznat široj javnosti, ali niko iz sveta golfa nije toliko bogat kao on. Poređenja radi, Tajger Vuds, najpoznatiji golfer u istoriji, zaradio je, tokom skoro tri decenije duge karijere, 700 miliona dolara.

Maverik je do sada na turnirima zaradio oko dva miliona dolara, a u vezi je s američkog golferskom zvezdom Danijel Kang. Ipak, njihov odnos nije razlog zbog kojeg je često tema u medijima.

Poslednji put se o njemu puno pisalo kad je na prodaju oglasio porodičnu kuću u Silicijumskoj dolini, vilu od 20 soba vrednu 75 miliona dolara. Kako nije bilo kupaca, prepolovio je cenu na 37.5 miliona i tek tada prodao kuću.

Rođen je u Kaliforniji gde su cene nekretnina najveće i gde prosečna plata iznosi 400 hiljada dolara godišnje. Odrastao je igrajući golf. Diplomirao je na Stanfordu, ali kad je trebalo da zakorači u poslovni svet, bilo je kasno, već je odabrao da se profesionalno posveti golfu.

Maverick McNealy credits advice from his girlfriend Danielle Kang helping him to post his best score ever. https://t.co/z1wPZnuUVP pic.twitter.com/aBhS2uuB0L

— GOLF.com (@GOLF_com) October 14, 2019