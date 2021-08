„Onda je došao jedan Balkanac (Novak) i pomrsio im sve račune“

Jedan od trenera Novaka Đokovića je u intervjuu za „Večernji“ pričao o mnogim temama iz sveta tenisa i svog života, a jedan deo posvetio je i svetskom broju jedan, prenose sportski mediji.

Goran ni sada nije štedeo komplimente na račun osvajača 20 grend slem titula.

„Novak se u vrhu svetskog tenisa pojavio posle Federera i Nadala, kada su oni već stekli veliki broj navijača. Onda je došao jedan Balkanac i pomrsio im sve račune. Novak govori ono što misli, a to se mnogima ne sviđa. Govori pet jezika, ekstremno je inteligentan, sve ga zanima i ima svoj način života. Nekima se sviđa način na koji se hrani, nekima se ne sviđa, neki se smeju meditaciji kojoj je posvećen, dok on u to u potpunosti veruje. Divim mu se. Gledam ga ujutro kako sat i po vežba jogu, i to na jedan neopisiv, fascinantan način“, kaže Ivanišević.

Đoković je bio na meti brojnih kritičara posle poraza u finišu olimpijskog turnira, činjenica je da u zapadnim medijima nema tretman kakav zaslužuje.

„Čini mi se da danas nije poželjno imati svoje mišljenje. Svet bi trebalo da ide prema boljem, ali mi idemo obrnutim smerom. Ako u 21. veku ne možeš da kažeš ono što misliš, to je katastrofa. Novak se ne uklapa u taj zapadni kalup u kojem je sve posloženo. On dođe s Balkana na kojem ništa nije posloženo i pokori ih sve. Ubio je sve što su oni dosad radili i postao najbolji teniser svih vremena. To će uskoro i statistički dokazati i naravno da ga mnogi zbog toga ne vole“, jasan je Splićanin.

Novak ima priliku da u Njujorku ostvari kalendarski grend slem.

Zato Ivanišević dodaje da je Novak za njega odavno najveći teniser svih vremena (GOAT).

„Deo sam tima koji piše istoriju. Ako Đoković osvoji US Open ove godine i skupi sva četiri grend slema u istoj godini, ulazi u besmrtnost, u rang Roda Lejvera, iako je mnogo teže postići takav uspeh u 21. veku nego u Lejverovo vreme kada su se tri grend slema igrala na travnatoj podlozi. Nije mu bilo lako, pre pet ili šest godina niko nije mogao da zamisli da će Novak biti u situaciji da napravi taj istorijski podvig. Prošle godine krenulo je i ono bombardovanje po njemu posle Adrija Tura, a ja i danas ne znam šta se tamo dogodilo. Ceo svet ga je razapeo zbog šest slučajeva korone, a danas se veselimo kad ih ima samo hiljadu“, zaključio je Ivanišević.

