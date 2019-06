Ono što je Đoković uradio na RG nijednom teniseru nikada nije pošlo za rukom

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa bez izgubljenog seta, pošto je i u osmini finala pobedio Nemca Jan-Lenarda Štrufa sa 6:3, 6:2, 6:2.

Naš as je protivniku prepustio samo sedam gemova, i za 93 minuta izborio plasman među osam najboljih igrača na Rolan Garosu. Nole se na taj način upisao u istoriju, jer mu je ovo deseto uzastopno četvrtfinale na drugom grend slemu u sezoni.

Tennis🎾 – Novak Djokovic (2010-2019) is the first male player in the Open Era to reach the quarter-finals at @rolandgarros in 10 consecutive seasons.

Djokovic previously shared the record of 9 successive seasons with Roger Federer (2005-2013). #RG19 #rolandgarros

