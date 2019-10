Opaka bolest uzima danak: Legendarni fudbaler neprepoznatljiv (foto)

View this post on Instagram

Il coraggio non è avere la forza di andare avanti…È andare avanti quando non hai più forze…Sei l'esempio che nonostante la malattia riesci a sorridere dimostrando la tua forza e gran voglia di vivere… Siamo con te ❤ #vialli #gianlucavialli #juventus #finoallafine⚪️⚫️