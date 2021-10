Opet otvorena polemika da li se Novak vakcinisao i to zbog ovog poteza (video)

Novak Đoković boravi trenutno u Francuskoj, ali sam njegov dolazak u ovu zemlju izazvao je pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Najbolji teniser sveta najpre je posetio Kan i Patrika Muratoglua gde su ga polaznici dočekali ovacijama. Dan kasnije je Danil Medvedev je objavio fotografiju pre treninga sa Đokovićem, pa su tako prvi i drugi reket sveta odmerili snagu pred turnir u Parizu koji je na programu od 1. novembra.

Novaka je na treningu posetio i Didije Dešam, selektor fudbalera Francuske, a sve ove fantastične priče povremeno su padale u senku samog Novakovog dolaska u Francusku.

Osim što to potvrđuje da ćemo Srbina gledati na turniru u Parizu, mnoge navijače je uverilo da se Novak zapravo i vakcinisao.

Njihova logika je sledeća: Novak je pre nekoliko dana viđen kako uživa u Srbiji, a onda već u sredu u Francuskoj. Dakle, nije bio 10 dana van fokusa javnosti kako bi mogao da odradi obavezni karantin. Naime, državljani zemalja koje se nalaze na „crvenoj listi“ Francuske moraju da odrade 10-dnevni karantin. Kada dobiju negativan PCR test mogu da napuste izolaciju. Sa Novakom to nije bio slučaj, prenosi Nova.rs.

Otud postoje samo dva moguća scenarija: da je Novak vakcinisan ili da je kao vrhunski sportista dobio povlastice.

So Nole’s in France at the Mouratoglou Academy nr Cannes.Serbia is on France’s covid red list.Unvaccinated people need to quarantine. Whether Nole’s been vaccinated or not he’s made it clear, quite rightly, that it’s private medical info, but this will cause speculation #NoleFam pic.twitter.com/892E6FZvS2

