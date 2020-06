Opleli po Novaku: Novinari svetskih medija šokirani scenama na Adria turu u Beogradu (foto)

Adrija Tur je u petak 12. juna startovao u Beogradu, a organizator je Novak Đoković i njegovi gosti su igrači Poput Zvereva, Tima, Dimitrova, pa i Jelene Janković. U petak su se igrali i prvi mečevi, publika se odlično zabavljala, ali nisu svi imali pozitivno mišljenje o celom tom događaju, posebno američki novinar Ben Rotenberg, prenose sportski mediji.

„Naravno, nema socijalnog distanciranja na pres konferencijama. Navijači se takođe ne pridržavaju mera. Druga zemlja, drugačiji stadijum virusa, ali pose više meseci karantina ovako nešto ne izgleda prijatno“, rekao je Rene Denfeld.

Na to se nadovezao i Ben Rotenberg.

„Gledam koliko su ljudi blizu i kako se grle na Adrija Turu i pomalo zaboravimo zbog čega taj turnir uopšte postoji. Nadam se da će sve proći kako treba, ali gledati toliku gužvu me čini nervoznim u junu 2020. godine“, napisao je Rotenberg.

Teniski novinar iz Sijetla, Nik Mekarvel, ističe da su „scene sa turnira šokantne“.

„Igrači prozivaju predložene bezbednosne mere na US Openu, kažu da možda neće igrati… Ali su okej s tim da igraju pred punim tribinama, ogromnim brojem mališana na Dečjem danu, tu su i zagrljaji, bliskost prilikom davanja intervjua, selfiji… Ja, zapravo, ne mogu da verujem u ono što vidim“.

Sa njim se slaže i britanski novinar Majk Dikson, iz „Dejli mejla“, ali donekle ima razumevanja za zbivanja u Srbiji.

„Ako srpske vlasti smatraju da su onakvi uslovi za publiku bezbedni, to je onda svakako njihova odluka. Ali je zaista ‘iznenađujuće’ da strani igrači, koji samo što su doputovali, grle jedni druge, budu onoliko blizu, dok istovremeno strahuju od US Opena“, piše Dikson u odgovoru Mekarvelu.

Stujart Frejzer iz britanskog „Tajmsa“ svoj šok naveo je u prvoj rečenici deljenja snimka sa egzbicionog duela dublova u kome su Novak Đoković i Jelena Janković igrali protiv Nenada Zimonjića i Olge Danilović:

„Da, ovo je snimak od danas, i nije sa druge planete. Đoković (o prisustvu publike) kaže: ‘Imamo drugačije mere u Srbiji nego u Sjednjenim Američkim Državama. Nije na meni da donosim odluke o tome šta je dobro, a šta lote u zdravstvenom smislu. Pratimo ono što nam vlasti u Srbije (o tome) kažu“.

Kao što se vidi, Đokoviću se zamera što organizuje i učestvuje u turniru na kome ima još ljudi, dok „nije siguran da će se mnogima svideti“ mere koje im se spremaju na US Openu, koji bi trebalo da počne 31. avgusta, prenose sportski mediji.

