O'Saliven: Nikada se nisam zamarao rekordima

Sedmostruki svetski šampion u snukeru Britanac Roni O’Saliven rekao je da se nikada nije zamarao rekordima i da uživa u svojoj igri, nakon što je sedmi put osvojio titulu i izjednačio rekord Stivena Hendrija.

O’Saliven je sinoć izjednačio rekord Hendrija od sedam titula svetskog prvaka u modernoj eri, pošto je u finalu u Šefildu pobedio sunarodnika Džada Trampa sa 18:13.

„Ovo je verovatno najveći rezultat koji sam ikada ostvario, protiv nekoga kao što je Džad. Nikada se nisam zamarao rekordima, samo pokušavam da uživam u igri, da se takmičim i vredno radim na mojoj igri. Ovih 17 dana, bogovi snukera bili su na mojoj strani“, rekao je O’Saliven posle meča.

On je umanjio svoje dostignuće, rekavši da je Hendri apsolutna legenda snukera.

„Mislim da više Hendriju znači tih sedam svetskih titula nego meni, ali podelićemo rekord. Hendri je apsolutna legenda ove igre. To je samo broj, neću se previše zanositi time“, naveo je O’Saliven, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Prvi igrač sveta osvojio je četiri titule u pet finala na Krusiblu, otkako je 2011. godine razmatrao da završi karijeru. Tada je počeo da radi sa psihijatrom Stivom Pitersom, koji mu je pomogao da preokrene stvari.

„Sa 35 godina, mislio sam da sam završio. Kada sam se sreo sa Stivom Pitersom 2011. godine, bio sam spreman da prekinem. Nijedan snukeraš nije ništa osvajao u tim godinama. U tim godinama Hendriji i (Stiv) Dejvisi su već završavali i prihvatio sam to kao trend“, dodao je O’Saliven.

O’Saliven je sa 46 godina, četiri meseca i 28 dana najstariji svetski šampion u istoriji snukera.

„Nisam bio siguran da li ću ponovo igrati u velikom finalu. Želeo sam da moja porodica dodje da gleda ako želi. Bilo je fantastično što su bili. Magično. Nisam bio potpuno u snukeru i to je bio problem ove nedelje. Bio sam emotivan, a teško je da ne budeš takav na ovom turniru. Prethodnih 11 meseci bio sam na neki način na odmoru, pobedio ili izgubio, nije bilo važno. Ovo je drugačija zver“, rekao je on.

O’Saliven je za pobedu u finalu dobio 500.000 funti, pa je sa tog turnira do sada ukupno zaradio oko 3,5 miliona funti. On je izjednačio rekord Dejvisa od 30 učešća na Krusiblu, a najavio je da bi mogao da igra još dva puta na Svetskom prvenstvu, pošto smatra da je sposoban da ostane na vrhu jer je nivo takmičenja previsok.

„Sada imate manje prostora za grešku. U prošlosti sam mogao da se izvučem sa 70 odsto uspešnosti u igri i da osvajam turnire, sada moram da budem najmanje na 90 odsto. Moram da budem što bolji u svim aspektima kako bih imao šansu za pobedu. To vas na neki način stavlja pod pritisak“, ocenio je.

Hendri je najmladji svetski šampion, pošto je kao 21-godišnjak trijumfovao 1990. godine i vladao je snukerom deceniju, tokom koje je pet puta uzastopno osvajao titule, što nikome posle toga nije uspelo.

Hendri, koji je devet godina bio prvi igrač sveta, rekao je da je O’Saliven odveo snuker na „novi nivo“.

„Trocifreni brejkovi, kontrola bele kugle, sigurnosni udarci, temperament, instinkt ubice, on sve ima. Čast je deliti rekord od sedam titula sa Ronijem. On je umetnik. On je pobednička mašina. Ne zamara se rekordima, ali osvojiće osmu titulu. Ovo je zapanjujući učinak, način kojim je dominirao na turniru“, rekao je Hendri za BBC.

O’Saliven se smatra najdarovitijim snukerašem svih vremena, profesionalnu karijeru počeo je 1992. godine i osvojio je rekordnih 39 rangirnih titula.

On ima 21 titulu „triple krune“, Svetskog prvenstva, Otvorenog prvenstva Ujedinjenog Kraljevstva i Mastersa, tri više od Hendrija i šest više od Dejvisa.

(Beta)

