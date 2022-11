O'Saliven zadovoljan titulom na turniru Šampion šampiona

Sedmostruki svetski šampion u snukeru Roni O’Saliven rekao je da je zadovoljan titulom na turniru Šampion šampiona i da uživa u takmičenju.

O’Saliven je sinoć u finalu turnira u Boltonu pobedio branioca titule Džada Trampa sa 10:6 i osvojio četvrti trofej na turniru Šampion šampiona.

O’Saliven je vodio sa 6:1, pre nego što je Tramp uspeo da se primakne na 6:7, a za vreme tog niza napravio je i maksimalni brejk od 147 poena, sedmi u karijeri.

Medjutim, 46-godišnji igrač je ponovo pojačao, osvojio je tri uzastopna frejma, pa je osim pobedničkog trofeja osvojio i 150.000 funti.

„Zadovoljan sam kako sam igrao u završnici. Čak i kada sam vodio sa 6:1 nijednog trenutka nisam razmišljao o tom vodjstvu pošto znam kakav je Džad igrač, može da dodje za sto i uradi ono što je uradio, vratio me je na 6:7“, rekao je O’Saliven za ITV4, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

„Nisam ‘gladan’ kao što su verovatno ostali igrači, samo sam srećan što sam ovde, volim da se takmičim. Idem od meča do meča, uživam što sam ovde i to je za mene kao odmor“, dodao je jedan od najboljih igrača svih vremena.

Tramp je rekao da nije iskoristio sve šanse.

„Video sam da je Roni igrao sigurno, a kada je tako, to vas stavlja pod pritisak. Svaki put kada dobiješ šansu moraš da ‘počistiš’ sto u jednom dolasku za sto, a ja to nisam radio. Uvek je posebno napraviti maksimalni brejk, a još je veća stvar uraditi to protiv Ronija. To je još jedna stvar za moju biografiju, ali razočaran sam što sam izgubio“, naveo je 33-godišnji Tramp.

O’Saliven je do sada osvojio četiri titule na turniru Šampion šampiona – 2013, 2014. i 2018. godine.

(Beta)

