Osmeh sve govori: Novak Đoković u zagrljaju dve svetske lepotice (foto)

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, privukao je veliku pažnju kako navijača, tako i poznatih ličnosti u Monaku.

Srpskog tenisera danas očekuje duel drugog kola protiv Alehandra Davidoviča Fokine, a u ponedeljak je već napravio nekoliko sjajnih snimaka i fotografija.

Novak Djokovic with Izabel Goulart and Stella Maxwell at the #RolexMCMasters. pic.twitter.com/Iufrf5e6Qg

— Rax ²⁰ 🐊 (@Raxiren) April 11, 2022