Osmi teniser sveta zarado milione, a nema para da kupi sebi stan

Ruski teniser Andrej Rubljov (23) prema službenim podacima do sada je zaradio oko osam miliona dolara iz nagradnih fondova, ali on tvrdi da nema novca ni za kupovinu stan.

Novinaru Luiđiju Gatu trenutno osmi teniser sveta je otkrio sa je u nezavidnoj finansijskoj situaciji.

„Prošle godine sam pet meseci morao da dajem plate članovima svog tima, a nije bilo nastupa ni prihoda. Barem sam uštedeo na avionskim kartama. Zarađujem, to je tačno, ali tenis je jako skup sport i ne ostaje mi dovoljno novca za velike investicije kao što je kupovina stana.“

#Rublev says he does not have enough money to buy an apartment yet. "In 2020 I had to pay my team members for five months without competing due to Covid. Luckily I did not have to pay any air flight ticket. I still earned money, but tennis is a very costy sport."

