„Ostao sam zatečen tom porukom“: Srđan Đoković objavio prepisku s Novakom

Novak Đoković doživeo je dva teška udarca na Olimpijskim igrama.

Najbolji teniser sveta stigao je u Tokio u želji da osvoji Zlatni slem, osvajanje četiri Gren Slema i Olimpijskih igara u istoj godini. Ranije ove godine je bio najbolji na Australijan Openu, Rolan Garosu i Vimbldonu, a u Tokiju je dominirao do sredine drugog seta polufinala protiv Nemca Aleksandra Zvereva. Međutim, nakon toga je doživeo neobjašnjiv pad, izgubio je polufinale, zatim meč za bronzu, a onda i predao okršaj za bronzu u miks dublu.

Srđan Đoković, Novakov otac, rekao je da je savetovao sinu da ne ide u Tokio nakon napornog leta i osvajanja dva Gren Slema. Gostujući u podcastu „Biznis priča“ objavio je prepisku s Novakom uoči njegove odluke da nastupa na Igrama.

„Noks, ja ga zovem Noks, ako ti znači moje mišljenje, mislim da ni slučajno ne bi trebalo da ideš u Tokio. Pre svega dug je put, druga zona, nema publike, opet izolacija, i bez navijača to nije to, to nije olimpijada. Voli te tata“, glasila je Srđanova poruka sinu.

Novak ga nije poslušao…

„Naravno da mi znači tvoje mišljenje, tata. Hteo sam da odmorim ova tri-četiri dana da osetim kako mi je telo i tako dalje. Ja se uvek brzo oporavim i to nije veliki problem. Patriotizam je jak u mom srcu i mojoj glavi, tata, znaš me. Kada je Srbija u pitanju tu kidam i ne okrećem se.“

„Ljudi, posle ove prepiske s njim ostao sam zatečen“, bio je u neverici otac najtrofejnijeg tenisera svih vremena.

