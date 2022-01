Otac slavnog tenisera spiskao 30 miliona dolara i doveo sina na ivicu bankrota

Teniski svet ovih dana potresaju vesti koje izazivaju veliku pažnju, a nemaju mnogo veze sa onim što se događa na samom terenu, pa je tako posle situacije u kojoj se našao Novak Đoković, javnost saznala i za tešku situaciju u kojoj se našao njegov veliki prijatelj Huan Martin del Potro. Argentinac, koji godinama muku muči sa povredama, sada se našao i u velikim finansijskim problemima jer je njegov otac izgubio gotovo čitavo bogatstvo koje je Huan Martin zaradio u karijeri.

Del Potro, koji je trenutno 756. igrač na ATP rang-listi i čeka povratak posle duge pauze zbog operacije kolena, u karijeri koja traje skoro dve decenije zaradio je nešto manje od 26 miliona dolara od turnirskih nagrada.

Uz unosne ugovore sa kompanijama „Najki“, „Vilson“, „Pežo“, „Roleks“ i mnogim drugim, „div iz Tandila“ je, činilo se, obezbedio sebi dovoljno novca da do kraja života živi više nego pristojno.

Međutim, veliki šok je doživeo posle smrti oca Danijela, kada je shvatio da je ostao bez maltene čitavog bogatstva.

Argentinu je šokirala vest koju su novinari izneli u televizijskom šou „A la tarde“ na kanalu Amerika, govoreći da je Danijel potrošio 30 miliona dolara sinovljevih para, dok je vodio računa o njegovim finansijama.

„Ne verujem da ima više od tri miliona dolara na računu u banci. To je dosta novca, ali on je mislio da se obezbedio do kraja života, a onda je saznao u kakvom se haosu nalazi“, rekao je jedan od voditelja.

Do smrti u januaru prošle godine Danijel je vodio računa o finansijama svog sina, ali ga je, ispostaviće se, ostavio na samo 10% ukupne zarade u karijeri.

„Švorc je“, nastavili su voditelji.

„Del Potro stariji, koji je veterinar, prevario je sopstvenog sina. Huan je saznao za najgori mogući scenario kada je video brojeve.“

Prema saznanjima do kojih su došli novinari kanala Amerika, otac 33-godišnjeg tenisera je ulazio u poslovne poduhvate za koje nije imao znanje i iskustvo, što je rezultiralo gubitkom bogatstva. Tako je, primera radi, iznajmio 9.000 hektara i kompletnu opremu za uzgajanje soje, ali je samo nagomilao dugove.

Loše investicije i katastrofalni zajmovi otkriveni su tek nakon njegove smrti.

„Kada mu je otac preminuo, ljudi koji su mu izdavali kredite su počeli da kucaju na vrata Huana Martina jer njegov otac nije mogao da obuzda biznis dok je bio živ. Najveći dug je sa proizvođačem žitarica u Nekoćei, i to Huan Martin sada vraća“, dodali su tokom emisije.

Otkriveno je i kako se ponašao prema svima koji su ulazili u život tenisera.

„Imao je detektive koje je plaćao da prate devojke svog sina.“

Del Potro je bio veoma vezan za svog oca i često je isticao da bez njega ne bi mogao da ispuni dečački san i postane profesionalni teniser.

Argentinac je najveći uspeh u karijeri napravio 2009. godine, kada je osvojio Ju-Es open, dok je na istom turniru finale igrao i 2018.

