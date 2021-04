Otkriven „pakleni plan“: Arapi platili Superligu, srušio je Putinov poziv

Najkraća liga u istoriji fudbala, Evropska Superliga, obeležila je nedelju za nama, a upravo su se pojavile i nove informacije u vezi sa ovim propalim projektom.

Nemački „Zidojče Cajtung“ otkrio je pozadinu ESL i izneo šokantna saznanja da je „zatvorena“ liga bila u režiji saudijskog princa Mohamada Bin Salmana.

Russian President Putin and Saudi Crown Prince bin Salman embrace and laugh at the G20 summit in Argentina. https://t.co/4xcXOyrSrU pic.twitter.com/NHPS5ICRlO

— NBC News (@NBCNews) November 30, 2018