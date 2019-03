Otkriven uzrok Novakovog pada? (foto, video)

– Za samo par nedelja neverovatan pad u igri Đokovića. Kako je to moguće? Normalno da je neka povreda u pitanju, međutim, očigledno je da on nema nikakvu povredu. U Australiji je demonstrirao najbolji tenis svih vremena i ikad viđen. Počistio je sa terena Nadala neverovatnim, gotovo vanzemaljskim tenisom. Praktično, igrao je savršen tenis. Bio je u svakom elementu teniskom savršen. Refleksi, kondicija, tehnika, mentalno, koncentracija – sve je bilo na maksimumu maksimuma.

Međutim, ovde ćemo se zadržati na fizičkoj kondiciji. Dakle, u Australiji je imao normalno reflekse kao svaki mlad čovek, dakle besprekorne. Kondicija je bila takva da je igrao i po nekoliko sati gotovo bez umaranja i malte ne bez kapi znoja ili zadihanosti. Prosto, kondicija tolika da veća jednostavno ne može biti.

A onda par nedelja pauza i vraća se na teren praktično fizički apsolutno na nuli. Da je sve normalno – to apsolutno nije moguće. Svi sportisti znaju da za par nedelja kondicija ne može da se izgubi gotovo nimalo. Može za nijansu neku jako jako jako sitnu, ali to je gotovo neprimetno. Međutim, kod Đokovića je to nenormalno mnogo pad u kondiciji. Ne samo u kondiciji, on je izgubio i u refleksima. Sad su njegovi refleksi gotovo kao u nekog šezdesetogodišnjaka, a to je nešto što nije normalno.Takođe, gubitak i koncentracije, gubitak snage. Znači, erozija svih mogućih parametara – fizičkih. A recimo gubitak refleksa je kod zdravog čoveka apsolutno nemoguć toliko ni za 10 godina, a kamoli za par nedelja.

Elem, sve u svemu, ovako nešto, znači ovakav pad, i mentalni i fizički, gotovo desetostruko – moguć je samo zbog lošeg društva. Znači, najverovatnije je on za tih par nedelja koliko je odsustvovao – bukvalno ludovao, drogirao se, pio alkohol i ko zna šta sve radio.

Za taj vrhunski sport dovoljno je samo jedan povučen dim marihuane pa da godinu dana bude ispod forme nekog ko je i 100. igrač na listi, a kamoli da bude broj 1 u tenisu. Recimo, marihuana, kao i svaka druga droga, desetkuje reflekse, koncentraciju i mentalne sposobnosti. Ona umrtvljuje i parališe mnoge delove u mozgu i deluje kao anestetik mesecima. Gotovo je potrebno 3 godine da se vrati čovek na stanje pre povlačenja i jednog jedinog dima marihuane.

– Hahahahahahahahahahaaaaaaa. Čoveče, jesi li ikad uzeo reket u ruke? Znaš li koliko je taj sport u stvari težak i iscrljujući za čoveka, pogotovo ako igra profesionalno, u vrhu tenisa? Pa dovoljan je mali pad koncentracije i protivnik te samelje… Pogotovo što je napravio veliku pauzu u rasporedu i već se gubi osećaj za igru, pogotovo vrhunsku, gde su nijanse u pitanju, stotinke u brzini reakcija… (trustnoone)

– Jedan od najvećih problema našeg mentaliteta je da svako o svačemu sve zna. (arturddent)

