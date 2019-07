Otkriveno zašto Đoković nije slavio veliku pobedu nad Federerom (foto)

Ni najverniji navijači Novaka Đokovića ne mogu se setiti finalnog meča u kom je svetski broj 1 pokazao manje emocija. Tek je jednom momentu, iznerviran i sudijom i publikom, kroz zube sočnu psovku, a kasnije reketom udario po sudijskoj stolici.

Nije to bio ni senka onog Novaka koji je znao da urla na terenu i provocira publiku. Izgledalo je kao da je prihvatio činjenicu da će celi stadion navijati protiv njega.

Nakon meča otkriveno je da je sve bio deo taktike.

„Obećao sam sebi da ću ostati smiren na terenu jer sam znao kakva će atmosfera biti. Naravno, Rodžer je igrao dobro, ali ja sam već sve te scenarije imao zamišljene u glavi, sve sam vizulizovao“, rekao je Novak nakon meča.

Još u polufinalu je Đoković zamerio britanskoj publici navijanje za Španca Roberta Bautistu-Aguta. U finalu protiv rekordera Vimbldona znao je da će imati podršku tek nekoliko navijača na središnjem terenu.

„Jedino što možete u tim trenucima je da ignorišete to što se događa oko vas, to što čujete. To je vrlo teško, ali nemate drugog izbora. Kad bi oni vikali ‘Rodžer’, ja bih čuo ‘Novak’. Znam da zvuči luckasto, ali volim to da radim. Time pokušavam da sebe uverim da je to ono što viču. Teško je to ignorisati. Atmosfera je strašna, buka je neverovatna, pogotovo u trenucima kad se meč lomi. Publika je tad na nogama. Naravno, ako je na vašoj strani većina gledalaca, onda vam to daje motivaciju, snagu i energiju. Kad sve to nemate, onda snagu morate pronaći u sebi. Valjda je to to“, rekao je Nole novinarima posle epskog finala.

Britanski Dejli Star otkrio je da su svi u Đokovićevom stručnom štabu bili besni na publiku.

„Osećali su da je on zaslužio više poštovanja kroz ovaj turnir. Ono što je njemu priređeno ne događa se ostalim najboljim teniserima“, pišu Britanci.

Na kraju, Đoković pobedu nije proslavio. Mirno je došetao do mreže, pružio ruku suparniku i sudiji i hladno pozdravio publiku. Nije bilo onih njegovih karakterističnih zagrljaja i slanja srca gledaocima.