Otvoren Sajam sporta u Novom Sadu

NOVI SAD – Jednodnevni Sajam sporta, koji je danas otvoren u Novom Sadu, okupio je preko 120 sportskih organizacija, a posetioce su dočekali poligoni spretnosti, tereni za basket, fudbal, odbojku, rukomet, atletiku i brojne druge sportove.

Na otvaranju, na u hali Novosadskog sajmg, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić poručio je da je upravo Sajam sporta mesto sa koga Srbija i Novi Sad mogu da pokažu vrednosti kojima su bogati, odnosno istinske sportske vrednosti.

„Meni je ogromno zadovoljstvo što sam danas u gradu koji je pokazao da je pobednik, koji se ne plaši izazova i koji se takmiči sa najvećim svetskim gradovima i metropolama. I ne samo da učestvuje, nego i da pokaže smelost i hrabrost da pobedi. Zato i jesam ponosan što sam danas u evropskoj prestonici mladih i kulture“, kazao je Udovičić.

On je dodao da je Novi Sad ujedno i evropska prestonica sporta, kako zbog pojedinačnih dostignuća sportista, tako i zbog organizacija međunarodnih takmičenja, ali i vrhunskim uspesima svih udruženja koja su uzela učešće na današnjem Sajmu sporta.

Udovičić je istakao da Novi Sad i čitava Srbija mogu da budu ponosni na sve dosadašnje sportske rezultate, ali i da sa pravom mogu očekivati svetlu sportsku budućnost, istakavši da će mališani, koji se danas na Sajmu sporta takmiče i prolaze obuke, gotovo izvesno postati nosioci onih najsjajnijih medalja na svetskim smotrama, ali i olimpijskim i paraolimpijskim igrama.

Udovičhić se tom prilikom osvrnuo i na uspehe sportista Srbije na minuloj Olimpijadi i Paraolimpijadi.

„Podsetiću vas da smo ove godine osvojili više medalja nego što je to učinjeno za poslednja tri olimpijska ciklusa u Atini, Pekingu i Londonu, te da smo pomerili sve granice i da to ne bismo mogli da uradimo bez podrške ljudi sa lokala i da u narednom periodu želimo da kroz ovakve manifestacije pridobijemo još veći broj ljudi u najvećoj i naslavnijoj porodici koju ima Srbija, a to je sportska porodica naše zemlje“, naveo je Udovičić.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević kazao je da su kod njega prisutne brojne emocije kada se prošeta pored štandova sa legendama sporta, olimpijskim i paraolimpijskim šampionima, ali i kada vidi veliki broj dece koja se bave sportom.

„Bitno je da oni budu na sportskim terenima, da se druže, jer bavljenje sportskim aktivnostima je važno za mentalno zdravlje i socijalizaciju. Pre godinu i po dana ovde je bila privremena bolnica, a danas se održava ovakva manifestacija. Ne kažu tek tako, da na jedan dinar koji uložimo u sport, uštedimo dva dinara u zdravstvu“, naveo je Vučević.

Vučević je ujedno i zahvalio ministru Udovičiću što je bio uz Novi Sad, kako je naveo, i kada nije išlo baš najbolje i kada je išlo odlično, uz ocenu da je Četvrti Sajam sporta na Novosadskom sajmu apsolutno uspeo.

Na stotine mališana tokom dana će imati priliku da se upozna sa radom brojnih sportskih klubova, udruženja i manifestacija.

Neki će moći da pronađu sport koji im se dopada, neki će videti šta umeju drugi vršnjaci.

Ulaz na Sajam sporta je besplatan.

(Tanjug)

