Ovo je čovek koji mrzi Novaka najviše na svetu (video)

Američki novinar Ben Rotenberg izgradio je karijeru na kontroverzama, skandalima i mržnji (ili samo manjku poštovanja) prema Novaku Đokoviću.

Sa dolaskom na scenu ovog novinara “Njujork Tajmsa” raste animozitet prema najboljem teniseru sveta, a nekako je u središtu svake priče (ili na početku ili kraju) bio upravo Rotenberg.

Uvek je prvi da se javi kada treba da se kritikuje Novak, opravdano, ali još češće neopravdano.

Ne libi se od zajedljivih komentara poput onog “da je dobro uraditi sve što se može da se spreči da Novak trijumfuje”, a sve je to upakovano u ideju o dobrobiti tenisa i promovisanju nekih mlađih tenisera.

Nije on kritikovao samo Novaka, već i Aleksandra Zvereva, koji je odlučio da mu je svega preko glave. Arogantni Nemac je doneo odluku da više ne odgovara na pitanja novinara jer od svega želi da napravi skandal.

Amerikancu se mora odati priznanje da zna da dirne u najslabiju tačku i da izbaci, barem na trenutak, ljude iz težišta. Nije to baš kvalitet koji biste tražili u nekom čoveku, ali avaj…

Setimo se legendarne konferencije za medije kada je Đoković čitavih devet minuta vodio raspravu sa Rotenbergom koji ga je napao zbog poverenja Krisu Kermodu u izboru ATP Saveta.

That one “guy” has exemption from doctors. Not everything is Covid related. I on the other hand, have less official reason- stress related breathing issues when watching my husband play. Ppl surrounding us are all tested and negative. https://t.co/W32OsHTHHF

— Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) October 10, 2020