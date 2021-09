Ovu vezu Dude Ivkovića i Nikole Tesle malo ko zna

Proslavljeni košarkaški trener Dušan Duda Ivković preminuo je rano jutros u Beogradu. Iako nikada nije želeo da se, kako je izjavio, hvali time, jedom prilikom je otkrio da mu je Nikola Tesla deda.

– Najradije ne bih, ali hajde. Jednom su me namestili u neki televizijski žiri kad ulazi Dejan Tomašević sa gradonačelnikom Radojičićem i daje mi dukat. O čemu se radi? Nikola Tesla po majčinoj liniji Mandića meni zaista dođe deda. Otac moje bake Olge, dakle moj pradeda Trivun i Teslina majka Đuka su bili rođeni brat i sestra. U njegovom muzeju u Beogradu stoji pismo moje bake Olge koje šalje Tesli u Ameriku, tražeći pomoć za svog sina i mog ujaka. U njemu stoji: „Dragi brate, molim te moj Milenko je isti ti i on će da studira elektrotehniku kao ti…“.

Tražila je pomoć, bila su to teška vremena tridesetih godina prošlog veka i Tesla je vodio računa o njima. I da se vratim na onaj dukat sa početka priče. Kad su se rađale moje dve sestre i moj brat, Tesla ih je darovao zlatnim dukatima, jedini ga ja nisam dobio jer sam rođen u oktobru 1943, a Tesla je umro na Božić te godine. Zašto o tome nerado govorim? Mislim da je ružno i nepristojno da jednog takvog genija bilo ko po bilo kojoj osnovi svojata. Mislim da to nije u redu. Prvi put sam o tome progovorio u Grčkoj, godinama me bilo sramota da to pominjem“, rekao je naš proslavljeni košarkaški trener jednom prilikom.

Dušan Ivković je rođen 1943. godine u Beogradu, a u košarku se zaljubio zahvaljujući starijem bratu Slobodanu Pivi Ivkoviću.

Celu igračku karijeru je proveo u Radničkom sa Crvenog krsta gde je započeo i veliku trenersku karijeru.

