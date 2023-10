Partizan bolji od Asvela za prvu pobedu u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u gostima ekipu Asvela sa ubedljivih 88:62 (17:13, 26:16, 29:19, 16:14), u utakmici drugog kola Evrolige.

U prvoj pobedi crno-belih u novoj sezoni Evrolige svi igrači su se upisali u strelce, a najefikasniji su bili Džejms Naneli sa 17, Zek Ledej sa 13 i Alen Smailagić sa 12 poena. Kapiten Kevin Panter je postigao 11, dok su Danilo Anđušić i Frenk Kaminski dodali po osam poena.

U redovima Asvela, koji je upisao i drugi poraz, najbolji je bio Frenk Džekson sa 16 poena, dok je Timote Luvavu dodao deset.

Ekipe su se na početku utakmice smenjivale u vođstvu, ali je Partizan u finišu tog dela igre stigao do plus sedam (17:10) posle četiri vezana poena Kaminskog i koša Doužera.

Crno-beli su na prvi odmor otišli sa četiri poena viška na svom kontu (17:13), da bi poenima Pantera, Anđušića i trojkom Trifunovića stigli i do prve dvocifrene prednosti (29:16) na tri minuta do kraja prvog poluvremena.

Izabranici Željka Obradovića su sačuvali dvocifrenu prednost do kraja prvog poluvremena i na veliki odmor su otišli s vođstvom 43:29 posle poena Avramovića iz tajm-auta.

Uz tri poena Pantera i tri Smailagića, Partizan je na početku treće deonice stigao do plus 20 (49:29) i najavio prvu pobedu u novoj sezoni. Imali su crno-beli potom plus 30 na 13 minuta do kraja, nakon čega su mirno priveli meč kraju.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu, u utorak, odigrati prvi meč pred svojim navijačima pošto će ugostiti Barselonu, dok će Asvel gostovati Efesu.

(Beta)

