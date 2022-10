Partizan bolji od Žalgirisa za drugu pobedu u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu ekipu Žalgirisa sa 87:76 (20:22, 24:14, 16:21, 27:19), u utakmici petog kola Evrolige.

Crno-bele je do druge pobede u Evroligi vodio Kevin Panter sa 26 poena, 11 je ubacio Dante Egzum, dok su po deset poena postigli Zek Ledej, Matijas Lesor i Džejms Naneli.

U redovima Žalgirisa, koji takodje ima skor 2:3, najefikasniji je bio Kinan Evans sa 16 poena, dok je Ronalds Smits utakmicu završio sa 11 poena.

Partizan je bolje počeo meč i u tri navrata imao je do osam poena razlike, ali je Žalgiris ubrzo smanjio rezultat sa pet vezanih poena Lukasa Lekavijčijusa na 15:12. Crno-beli su potom poveli sa 20:14, da bi litvanski tim napravio seriju 8:0 i došao do vodjstva na kraju prve četvrtine.

Serijom 7:0 Partizan je otvorio drugu deonicu, a dobru igru domaćeg tima obeležilo je zakucavanje Pantera za 31:25. Panter je nastavio sa dobrom partijom i u nastavku sa šest vezanih poena dovodi Partizan do plus 10 (40:30). Na pauzu crno-beli odlaze sa prednošću 44:36.

Kontrolisali su igrači Partizana rezultat tokom većeg dela treće četvrtine, da bi gosti zaigrali bolje u završnici i trojkom Evansa došli do izjednačenja 54:54.

U poslednju četvrtinu crno-beli su ušli sa plus tri (60:57), a do osetnije prednosti dolaze na 4.17 minuta pre kraja, kada Panter postigao koš uz dodatno slobodno bacanje za 72:64. Žalgiris je pokušao da dodje do preokreta, ali je domaći tim uspeo da se odbrani, a zatim sa slobodnih bacanja potvrdi pobedu.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu Evrolige gostovati Panatinaikosu, dok će Žalgiris dočekati Albu.

(Beta)

