Partizan dočekuje Napredak, Zvezda gostuje Vojvodini

BEOGRAD – Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigraće danas mečeve petog kola Superlige, koji su bili odloženi zbog obaveza večitih rivala u evrokupovima.

Partizan će u 16.45 u Humskoj dočekati ekipu Napretka iz Kruševca, dok će Crvena zvezda u 18.55 u Novom Sadu gostovati ekipi Vojvodine.

Crno-beli će imati priliku za sedmu uzastopnu pobedu u Superligi.

„Napredak je ekipa koja može da nam napravi problem. Iskusni su i opasni iz prekida. Moraćemo malo više da rizikujemo kako bismo probili blok i stigli do pobede“, rekao je trener Partizana Gordan Petrić.

Aktuelni šampion Srbije Crvena zvezda u Novi Sad stiže posle pet pobeda u nizu u domaćem šampionatu.

„Ne razmišljamo o tome da li je Vojvodina u krizi, već idemo sa ciljem da odigramo našu utakmicu i da se podignemo na nivo na kom možemo da budemo i na kom smo bili u mnogim mečevima. To u kakvoj su formi, može da bude i plus i minus, jer smo prošle nedelje imali protivnika sa nizom pobeda, dok je sad drugačija situacija, ali dobro znamo kvalitet Vojvodine i u stručnom štabu i u igračkom kadru, tako da se više spremamo na to, nego što im pratimo formu“, poručio je trener beogradskih crveno-belih Miloš Milojević.

Crvena zvezda je lider Superlige sa 35 bodova, Partizan je trećeplasirani sa 30, Vojvodina ima 23 boda na šestom mestu, dok je Napredak na 10. poziciji sa 17 bodova.

(Tanjug)

