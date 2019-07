Partizan duguje 22 miliona; Vučelić:

BEOGRAD – Fudbalski klub Partizan duguje oko 22 miliona evra, potvrdio je danas predsednik crno-belih Milorad Vučelić nakon Skupštine kluba.

Partizan je usvojio danas finansijski izveštaj na Skupštini u Sportskom centru Teleoptik.

„Dug je bio 15 miliona kad smo došli, ali je skrivenom dokumentacijom, spora oko Živkovića bio u stvari oko 22 milona. Oko 12 milona smo platili starih dugova, prethodnih uprava, a sada je obim između 21,5 miliona i 22 milona. Postoje potencijali da se sanira, posebno ako se desi novi sponzorski ugovor“, rekao je Vučelić za TV Partizan.

On je najavio da bi uskoro mogla da stignu pojačanja.

„Nismo imali prihod iz Evrope prošle godine. Čeka nas ovi pokušaj. Milošević je rekao da je prezadovoljan, a kada je on, onda smo i mi. Igrači iz omladinske škole su pokazali napredak. Radi se i na pojačanjima“, zaključio je on.

Ispred SC Teleoptik bio je i protest grupe navijača, nezadovoljnih radom uprave kluba.

(Tanjug)