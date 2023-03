Partizan izgubio od Barselone u Evroligi

Košarkaši Partizana poraženi su večeras u Beogradu od Barselone sa 80:89 (21:25, 24:19, 13:22, 22:23), u utakmici 31. kola Evrolige.

Najbolji kod Partizana bili su Dante Egzum sa 24 i Kevin Panter sa 16 poena.

Barselonu su do pobede predvodili Nikolas Laprovitola sa 23 poena i sedam asistencija i Nikola Mirotić sa 19 poena i osam skokova.

U narednom kolu, Partizan će dočekati Real Madrid, dok će Barselona ugostiti Albu.

Parttizan je sedmi na tabeli sa 17 pobeda i 14 poraza, a Barselona je na trećem mestu sa 21 pobedom i 10 poraza.

Meč je u punoj Beogradskoj areni bolje otvorio katalonski tim i uz šest poena Laprovitole dolazi do plus šest (2:8). Crno-beli ubrzo košem Pantera prilaze na jedan poen razlike (8:9), ali do kraja prve deonice domaća ekipa nije došla do prednosti.

Prva četvrtina završena je vođstvom gostiju 21:25, da bi Partizan u prvom minutu druge deonice trojkom Eksuma stigao do izjednačenja (27:27).

Australijanac je postigao još pet vezanih poena za vođstvo domaćeg tima 32:27, a crno-beli su zatim povećavali prednost i četiri minuta pre kraja prvog poluvremena košem Lesora došli do maksimalnih plus osam (40:32).

Barselona se nije predala i dva minuta pre kraja deonice trojkom Laprovitole prilazi na tri poena razlike (42:39), dok je poluvreme završeno trojkom igrača Barselone Higinsa (45:44).

Gosti su serijom 7:0 počeli drugo poluvreme, a ona je „krunisana“ trojkom Abrinesa. Na polovini treće četvrtine Barselona je došla do prve dvocifrene prednosti, nakon što je koš za 49:59 postigao Mirotić.

Crno-beli su za sedam i po minuta u trećoj četvrtini postigli svega četiri poena, ali su do kraja deonice uspeli da smanje razliku na minus osam (58:66). U poslednjoj sekundi trećeg perioda sa pola terena šutirao je Naneli, ali je lopta izašla iz koša.

Za samo minut igre u poslednjoj četvrtini Paritzan smanjuje na tri poena zaostatka – 63:66, posle koša Eksuma.

U nastavku prvo Barselona pravi seriju 5:0, a istom merom uzvraća i domaći tim.

Gosti potom poenima Laprovitole i Mirotića ponovo dolaze do osetnije prednosti (70:78), da bi meč bio prelomljen trojkom Satoranskog na dva minuta i 15 sekundi pre kraja (71:81).

(Beta)

