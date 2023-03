Partizan nadoknadio 20 poena zaostatka i slavio u derbiju protiv Zvezde

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom parketu Crvenu zvezdu sa 92:81 (13:24, 21:24, 29:18, 29:15), u meču 21. kola regionalne ABA lige.

Partizan je do pobede predvodio Matijas Lesor sa 27 poena i osam skokova, a pratili su ga Zek Ledej sa 17 i Dante Ekzum sa 15 poena.

Kod Zvezde najefikasniji su bili Fakundo Kampaco sa 21, Luka Mitrović sa 17 i Ben Bentil sa 10 poena.

Partizan je prvi na tabeli sa skorom od 19 poebeda i dva poraza, a Zvezda je na drugom mestu sa 17 pobeda i tri poraza.

Zvezda je u prvih 20 minuta utakmice nadigrala Partizan, potpuno je dominirala na terenu, naročito u skoku, pa je predvođena raspoloženim Kampacom imala i 20 poena prednosti.

Crveno-beli su prvo poluvreme završili sa 23 skoka, od čega je deset bilo u napadu, koliko ih je Partizan imao ukupno, dok je Kampaco svoje sjajno poluvreme okončao sa 21 poenom.

Gostujući tim je na veliki odmor otišao s prednošću 48:34 i održavao je dvocifrenu prednost sve do polovine treće deonice kada je Partizan počeo da se vraća u meč.

Izabranici Željka Obradovića su prvo trojkom Pantera i zakucavanjem Lesora spustili razliku na osam poena (58:50), da bi trojkom Madara poslednju četvrtinu dočekali sa samo tri poena zaostatka – 66:63.

Trojka Ledeja na početku odlučujuće četvrtine donela je Partizanu prvo vođstvo još od početka utakmice (68:66) i najavila preokret domaćeg tima. Vezali su crno-beli nakon te trojke još deset poena, pa su na pet minuta pre kraja stigli do plus deset (76:66) i do kraja meča nisu dozvolili crveno-belima da se vrate u meč.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu ABA lige gostovati Budućnosti, dok će Crvena zvezda dočekati Studentski centar.

(Beta)

