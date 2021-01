Partizan ostao na minus sedam protiv Lokomotive

Košarkaši Partizana izgubili su danas u gostima od Lokomotive Kuban sa 67:74 (17:19, 13:18, 19:17, 18:20), u utakmici trećeg kola Grupe F Top 16 faze Evrokupa.

Partizan sada ima pobedu i dva poraza, baš kao i Lokomotiva Kuban koja naredne nedelje dolazi u Beograd.

Najefikasniji u redovima Partizana bio je kapiten Novica Veličković sa 15 poena, 12 je dodao Markus Pejdž, Ognjen Jaramaz 11 poena, dok su Nikola Janković i Rade Zagorac postigli po osam.

Lokomotivu su do pobede vodili Vil Kamings sa 15, Džordan Kraford sa 14 i Mindaugas Kuzminskas sa 12 poena, dok Mantas Kalnijetis ubacio deset poena.

Crno-beli su dobro počeli meč, imali su i vodjstvo od 14:11, ali je usledila serija Lokomotive od 7:0 nakon čega je domaći tim kontrolisao dešavanja na terenu do kraja prvog poluvremena. Beogradski tim se u drugoj deonici mučio da nadje otvoren šut i uz izgubljene lopte, prednost Lokomotive je rasla do maksimalnih plus 11 posle poena Kroforda (34:23).

Poenima Jaramaza i Pejdža, crno-beli su u finišu prvog poluvremena uspeli da smanje razliku na sedam poena (37:30), da bi na početku treće četvrine, uz dve trojke Pejdža, stigli i do izjednačenja – 40:40.

Partizan je igrao odlično u trećoj četvrtini, u dva navrata je i poveo, ali je sve „prosuo“ za samo dva minuta. Prvo je Zagorac u finišu treće četvrtine napravio nesportsku ličnu grešku posle čega je Lokomotiva stigla do plus pet na poslednjem odmoru (54:49), a potom je domaći tim predvodjen Kamingsom ponovo otišao na plus 11 (60:49).

Lokomotiva se razigrala u tim momentima, ali je Partizan vrlo brzo uspeo da se ponovo vrati u meč – dve trojke Veličkovića i jedna Jaramaza i crno-beli su na četiri i po minuta pre kraja prišli na samo pet poena zaostatka (67:62).

Trener Lokomotive Jevgenij Pašutin bio je primoran da zatraži tajm-aut nakon čega je njegova ekipa odgovorila serijom 5:0 za novu dvocifrenu prednost (72:62). Izabranici Saša Filipovskog do kraja meča su jedino uspeli da smanje razliku na sedam poena.

Partizan je na ovom meču igrao bez Rašona Tomasa koji se povredio na zagrevanju.

(Beta)

