Partizan pobedio Zvezdu u prvom ovosezonskom derbiju

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu sa 75:72 (26:19, 17:18, 13:18, 19:17) u derbiju sedmog kola ABA lige.

Partizan je do pobede predvodio Kori Volden sa 13 poena, a jedan manje postigao je Nemanja Gordić.

U ekipi Zvezde istakao se Filip Čović sa 14 poena, dok je Majkl Odžo dodao 11.

Partizan sada ima pet pobeda i dva poraza, dok Zvezda ima četiri trijumfa iz sedam mečeva.

Zvezda je bolje počela meč, povela je sa 4:8, ali je Partizan predvodjen Voldenom preokrenuo rezultat na 12:8. Crno-beli su dobrom igrom u finišu prve deonice stigli i do dvocifrene prednosti (24:13).

Ekipa Andrije Gavrilovića je do kraja prve četvrtine uspela da smanji na sedam poena razlike (26:19), ali su crno-beli u drugoj četvrtini predvodjeni Voldenom, Mozlijem i Veličkovićem stigli do maksimalnih plus 14 (43:29). Zvezda je, ipak, serijom 8:0 u finišu deonice koja je završena trojkom Berona smanjila na sedam poena zaostatka na poluvremenu.

Partizan je slabo odigrao treću deonicu što je Zvezda iskoristila i prvo prišla na samo poen zaostatka, a potom posle trojke Dženkinsa i povela prvi put od početka meča (54:55). Poenima Voldena Partizan je na poslednji odmor otišao sa plus jedan, da bi nakon tehničke greške koju je zaradio Gist „pobegao“ na 64:58, ali su Čović i Odžo ponovo vratili Zvezdu na koš zaostatka.

Varnice na terenu, dugo većanja sudija posle faula nad Ćovićem, nesportske lične greške, obeležili su sredinu poslednje deonice. Zvezda u tim momentima nije iskoristila priliku da ponovo povede, pa je Partizan nakon trojke Gordića tri i po minuta pre kraja otišao na plus šest – 72:66. Nakon prodora Jaramaza i faula nad njim, tehničku grešku zaradio je i trener Zvezde, ali je Partizan od tri iskoristio samo jedno slobodno bacanje (73:66).

U neizvesnoj završnici, punoj tenzija, bolje se snašao Partizan. Čović je promašio šut za pobedu, potom je napravio nesportski faul, i na kraju je nagazio aut liniju, pa su crno-beli slavili u prvom ovosezonskom derbiju.

