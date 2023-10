Partizan porazom u Tel Avivu počeo novu sezonu u Evroligi

Košarkaši Partizana porazom su počeli novu sezonu u Evroligi, pošto su večeras u Tel Avivu izgubili od Makabija sa 81:96 (16:27, 27:28, 15:19, 23:22).

Najefikasniji u redovima Partizana bio je Aleksa Avramović sa 24 poena, od čega je 20 ubacio u prvom poluvremenu, dok je kapiten Kevin Panter postigao 11 poena. Pi Džej Doužer je na evroligaškom debiju ubacio 11 poena, dok su Alen Smailagić i Džejms Naneli postigli po deset.

Makabi je do pobede vodio Lorenco Braun sa 22 poena i osam asistencija, Džoš Nibo i Roman Sorkin su dodali po 14, dok je Bonzi Kolson postigao 12 poena.

Partizan je odigrao loše prvo poluvreme, pre svega defanzivno, što je Makabi uz više nego raspoloženog Brauna i te kako iskoristio. Crno-beli nikako nisu uspevali da zaustave Brauna koji je ubacio 22 poena, ali nisu imali rešenje ni za Niba koji je dominirao ispod oba koša.

Na drugoj strani, crno-bele je u igri držao jedino Avramović koji je prvo poluvreme završio sa 20 poena.

Makabi je posle trojke Brauna, treće na meču, stigao do plus 12 (23:11) na dva minuta i 40 sekundi pre kraja prve deonice i do kraja tog dela igre je sačuvao dvocifrenu prednost – 27:16.

Izraelski tim je drugu četvrtinu počeo trojkom Sorkina, ali je Partizan odgovorio preko Avramovića i uspeo da priđe na pet poena zaostatka (32:27). Međutim, Makabi je nakon toga vrlo lako ponovo stigao do dvocifrene prednosti. Povratkom Brauna na teren, Makabi je napravio seriju 13:1 i stigao do plus 17 – 45:28.

Zahvaljujući Avramoviću, koji je vezao osam poena, crno-beli su prišli na minus devet (45:36), ali je Makabi na veliki odmor ipak otišao sa dvocifrenom prednošću – 55:43.

Ništa se nije promenilo ni u nastavku – Makabi je kontrolisao dešavanja na terenu i nije dozvoljavao Partizanu da se približi. Domaći tim je pred poslednju deonicu imao velikih 16 poena viška na svom kontu (74:58), na startu poslednje četvrtine i plus 24, nakon čega je mirno priveo meč kraju.

Partizan će u narednom kolu Evrolige gostovati Asvelu, dok će Makabi u goste Milanu.

(Beta)

