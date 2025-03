Partizan posle produžetka savladao Krku u Novom Mestu

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Novom Mestu posle produžetka ekipu Krke sa 79:77 (11:21, 19:21, 19:14, 18:11, 12:10), u utakmici 21. kola ABA lige.

Partizan je do pobede vodio Karlik Džons sa 17 poena, uz osam asistencija i pet skokova, Dvejn Vašington je postigao poen manje, a Aleksej Pokuševski je dodao 14 poena, uz pet uhvaćenih lopti.

Dabl-dabl učinak u slovenačkom timu ostvario je Tajler Persons sa 22 poena (16 u prvom poluvremenu) i 10 asistencija, Miha Cerkvenik je upisao 13 poena, uz osam skokova, a 11 poena je dodao Jan Špan.

Krka je od završnice prve četvrtine preuzela vođstvo, da bi tokom druge četvrtine u nekoliko navrata imala prednost od 16 poena razlike.

Dva minuta i 50 sekundi pre kraja prvog poluvremena Krka je došla i do najvećih plus 18 (21:39), a crno-beli su do kraja druge četvrtine uspeli da smanje zaostatak na 12 poena razlike (20:32).

Partizan je u mnogo boljem ritmu započeo drugo poluvreme i za četiri minuta igre prišao na pet poena razlike (42:47).

Smanjio je Partizan i na tri poena zaostatka, ali je Krka u završnici treće četvrtine trojkom Personsa otišla na devet poena prednosti (47:56).

U poslednjoj sekundi treće deonice koš za beogradski tim postigao je Brendon Dejvis, pa se u četvrtu četvrtinu ušlo rezultatom 49:56 za Krku.

Sa dve vezane trojke Vašingtona Partizan je smanjio na minus jedan (57:58), a šest minuta pre kraja regularnog dela košem Ifea Lundberga crno-beli dolaze do prvog vođstva nakon prve četvrtine.

Dva tima su se zatim smenjivala u vođstvu, da bi Krka u poslednji minut regularnog dela ušla sa dva poena prednosti (65:67), nakon što je trojku postigao Špan.

Partizan je u sledećem napadu došao do izjednačenja košem Karlika Džonsa, a isti igrač imao je priliku da donese pobedu crno-belima u regularnom delu, ali je rezultat ostao 67:67.

Neizvesnost se nastavila i u produžetku, u kojem je veći deo u vođstvu bio beogradski tim.

U poslednjem minutu produžetka Krka je stigla do izjednačenja trojkom Špana (77:77), a zatim se i odbranila.

Usledila je greška igrača Krke, koji nisu uspeli da na vreme prenesu loptu sa svoje polovine, a do kraja produžetka je ostalo 18 sekundi.

Na 6,6 sekundi pre kraja produžetka fauliran je Karlik Džons, koji je zatim pogodio oba slobodna bacanja.

Krka je šansu za pobedu imala u poslednjoj sekundi, ali je šut za tri poena promašio Jakob Čebašek.

Partizanu je ovo osma uzastopna pobeda u ABA ligi, a crno-beli na prvom mestu ABA lige imaju skor 19/2. Krka na 14. mestu ima četiri pobede i 17 poraza.

U narednom kolu Partizan dočekuje FMP, a Krka gostuje Zadru.

