Partizan poveo protiv Budućnosti u polufinalu ABA lige

Košarkaši Partizana poveli su večeras sa 1:0 protiv Budućnosti u polufinalu plej-ofa regionalne ABA lige, pošto su na svom terenu slavili sa 78:67 (27:16, 14:13, 18:18, 19:20).

Partizan su do pobede predvodili Zek Ledej sa 15, Frenk Kamiski sa 13 i Aleksa Avramović i Kevin Panter sa po 11 poena.

Kod Budućnosti bolji od ostalih bili Joan Makandu sa 14, Kevin Farel sa 13 i Kenan Kamenjaš sa 12 poena.

Partizan je bolje ušao u meč i posle prve deonice imao dvocifrenu prednost 27:16. Crno-beli su u prvih šest minuta druge četvrtine postigli samo dva poena, ali loš napadački period Partizana gosti iz Podgorice nisu uspeli da iskoriste i crno-beli su poluvreme završili sa 12 poena prednosti 41:29.

Najbolji kod Partizana u prvom delu bili su Frenk Kaminski sa 11, Zek Ledej sa devet i Aleksa Avramović sa sedam poena.

Tokom većeg dela treće deonice crno-beli su imali 15-ak poena prednosti, i u poslednju deonicu se ušlo sa plus 12 za Partizan (59:47). Budućnost je polovinom četvrte četvrtine uspela da spusti zaostatak na jednocifreni, ali je Ledej odgovorio trojkom i Partizan je ponovo stigao na plus 12 (67:55).

Nakon trojke Farela i zakucavanja Makunda, Budućost je dva minuta pre kraja meča uspela da stigne do sedam poena zaostatka (69:62). Trener Partizana Obradović je zatražio tajm-aut, ali su crno-beli odigrali loš napad, a Farel je novom trojkom približio Budućnost na minus četiri (69:65).

U narednom napadu, Kamenjaš je faulirao Pantera na šutu za tri poena, kapiten crno-belih je bio precizan sva tri puta i na 37 sekundi do kraja scrno-beli su stigli do plus sedam, odbili napad Podgoričana i stigli do prednosti u seriji.

Polufinalna serija se igra na dve pobede, a naredni meč se igra 7. maja u Podgorici.

(Beta)

