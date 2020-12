Partizan preokretom do pobede nad Megom

Košarkaši Partizana pobedili su danas nakon preokreta ekipu Mege sa 79:77 (16:27, 24:23, 16:15, 23:12), u utakmici 10. kola ABA lige.

Partizan sada ima učinak od pet pobeda i pet poraza, a Mega ima sedam pobeda i tri poraza.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 22 poena i tri skoka, Markus Pejdž je dodao 15 poena, dok je Vil Mozli postigao 10 poena uz devet skokova.

U ekipi Mege najbolji učinak je imao Filip Petrušev sa 23 poena i 10 skokova, Marko Simonović je postigao 14 poena uz devet skokova, dok je Jovan Novak dodao 10 poena, pet asistencija i četiri skoka.

Mega je ušla mnogo bolje u utakmicu i već posle pet minuta je imala prednost od 9:2, a najvećih plus 14 imali su dva minuta pre kraja prvog perioda zahvaljujući Filipu Petruševu koji je u tom trenutku ubacio 13 poena. Partizan je uspeo da smanji rezultat do kraja četvrtine na 27:16.

I u drugoj četvrtini nije bilo promena, Partizan je imao velikih problema prilikom gradjenja defanzivnog skoka, a ekipa Mege je to iskoristila i došla do najveće prednosti u meču – 45:26. Partizan je do kraja poluvremena smanjio rezultat na 50:40, zahvaljujući pre svega poenima Kodija Milera-Mekentajera i Markusa Pejdža.

U trećoj četvrtini Partizan je na četiri i po minuta pre kraja prišao Megi na minus sedam, ali je gostujuća ekipa serijom od 7:0 odolela crno-belima i na kraj trećeg perioda otišla sa prednošću od 65:56.

Na početku četvrte četvrtine Markus Pejdž sa dve trojke je približio Partizan na samo tri poena zaostatka, a sve je krunisano trojkom Novice Veličkovića sedam minuta pre kraja utakmice i serijom crno-belih od 12:0, kojom su crno-beli poveli prvi put na meču.

U neizvesnoj završnici bolje se snašla domaća ekipa koja je poenima Rašona Tomasa u poslednjim sekundama utakmice došla do pobede od 79:77.

Partizan u sledećem kolu gostuje ekipi Krke u Novom Mestu, dok Mega dočekuje Budućnost.

(Beta)

