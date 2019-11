Partizan prokockao dva gola prednosti sa igračem više, remi u Hagu

Fudbaleri Partizana i AZ Alknara odigrali su večeras u Hagu nerešeno 2:2, u utakmici petog kola Grupe L Lige Evropa.

Partizan je ovim remijem ostao bez šanse da se u poslednjem kolu bori za plasman u drugu fazu Lige Evropa. Crno-beli su treći na tabeli sa pet bodova, odnosno imaju četiri manje od Alkmara, a pet od Mančester junajteda.

Strelci za Partizan na večerašnjem meču bili su Takuma Asano u 16. i Sejduba Suma u 27. minutu, dok je golove za AZ Almar postigao Fredi Drujf u 88. i 92. minutu.

Partizan je do 88. minuta imao prednost od 2:0, ali je AZ Alkmar, i to sa igračem manje, uspeo da stigne do velikog boda i „ukrade“ timu Sava Miloševića „evropsko proleće“.

Partizan je odigrao pametno prvo poluvreme, postigao je dva gola, dok Alkmar, iako je imao više loptu u svom posedu, nije opasnije zapretio crno-belima.

AZ Alkmar je bolje počeo meč, Partizan u tim momentima nije mogao do lopte, ali su izabranici Sava Miloševića izdržali taj pritisak, čekali i dočekali svoj trenutak.

Partizan je poveo u 16. minutu golom Asana. Natho je poslao sjajanu loptu do Japanca koji je pobegao odbrani Alkmara i savladao golmana Marka Bizoa.

Crno-beli su u 27. minutu iskoristili veliku grešku odbrane Alkmara i duplirali prednost. Bizo je poslao lošu loptu do Kupmajnersa, ukrao mu je Zdjelar i dodao do Sume kojem nije bilo teško da zatrese mrežu domaćeg tima.

Partizan je na početku drugog poluvremena imao dve velike prilike da reši pitanje pobednika. Prvo je Suma nakon sjajnog kontranapada u 50. minutu pogodio stativu, a minut kasnije Bizo je u poslednjem trenutku „skinuo“ loptu koju je ka golu poslao Sadik. U 62. minutu Partizan je imao novu kontru koju su istrčali Suma, Sadik i Tošić koji je na kraju loše šutirao.

Desetak minuta kasnije AZ Alkmar su centimetri delili od pogotka, pošto je Idrisi sa oko 15 metara pogodio prečku.

Alkmar je nastavio da „pritiska“ Partizan, a posao mu je bio dodatno otežak kada je u 83. minutu Majron Boadu nakon simuliranja u kaznenom prostoru zaradio drugi žuti karton.

Domaći tim je, medjutim, u 87. minutu uspeo da smanji na 2:1 golom Drujfa a nakon greške Vladimira Stojkovića. Panika se tada uvukla u redove Partizana i umesto za završi posao, Alkmar je preko Drujfa u 92. minutu stigao do velikog boda.

U poslednjem kolu, Partizan dočekuje Astanu, a AZ Alkmar gostuje Junajtedu.

