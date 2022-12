Partizan savladao Bajern i nastavio pobednički niz u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu ekipu Bajerna iz Minhena sa 83:77 (19:14, 22:15, 18:20, 24:28), u utakmici 16. kola Evrolige.

Partizan je do nove pobede u Evroligi vodio Dante Eksum sa 19 poena, Matijas Lesor je ostvario dabl-dabl učinak sa 16 poena i 11 skokova, dok je poen manje upisao Zek Ledej, uz devet uhvaćenih lopti.

U ekipi Bajerna bolji od ostalih je bio Otelo Hanter sa 16 poena i 14 skokova, srpski igrač Ognjen Jaramaz je dodao 14 poena, a dabl-dabl je ostvario i Ogastin Rubit sa 14 poena i 11 skokova.

Crno-beli imaju sedam pobeda i devet poraza u Evroligi, dok Bajern ima skor 5/11.

Partizan je odlično počeo utakmicu i poenima Ledeja i Jama Madara poveo sa 9:0, što je primoralo Andreu Trinkijerija da posle nešto više od tri minuta igre zatraži prvi tajm-aut na utakmici.

Seriju Partizana prekinuo je Fredi Gilepsi, a tri minuta kasnije tajm-autom je reagovao i Željko Obradović nakon što se Bajern posle dve vezane trojke približio na samo dva poena zaostatka (11:9). Crno-beli su odbili taj nalet Bajerna i na prvi odmor otišli sa pet poena prednosti (19:14).

Iako se Bajern tokom druge četvrtine u nekoliko navrata približavao Partizanu, domaći tim je održavao prednost, da bi posle zakucavanja Uroša Trifunovića stigao i do prve dvocifrene prednosti (39:29) u finišu tog dela igre.

Crno-beli su na veliki odmor otišli sa plus 12 (41:29) i održavali su dvocifrenu prednost sve do poslednja tri minuta tog dela igre kada je Bajern posle trojke Kasijusa Vinstona i poena Isaka Bonge prišao na minus sedam (49:42). Odgovorio je Eksum sa osam vezanih poena i doveo crno-bele do najvećeg vodjstva na utakmici – 57:42.

Posle nekoliko grešaka crno-belih u finišu treće četvrtine, Bajern je pred poslednjih deset minuta imao deset poena zaostatka (59:49). Pretio je Bajern u poslednjoj četvrtini, prišao je na samo minus tri na nešto manje od tri minuta pre kraja, ali je tada ponovo Eksum postigao važne poene i trasirao crno-belima put do treće uzastopne pobede u Evroligi.

Bivši košarkaši Partizana Vladimir Lučić i Ognjen Jaramaz, koji su dočekani ovacijama prepune Arene, dobili su pre utakmice prigodne poklone od svog nekadašnjeg kluba. Velikim aplauzom dočekan je i Trinkijeri, nekada trener beogradskog kluba.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu Evrolige dočekati Monako, dok će Bajern ugostiti Panatinaikos.

(Beta)

