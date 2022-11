Partizan savladao Makabi

BEOGRAD – Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu ekipu Makabija 96:88 (22:26, 27:24, 20:18, 27:20) u okviru osmog kola Evrolige.

Partizan je do četvrtog trijumfa u elitnom košarkaškom takmičenju došao posle velike borbe, jurio je rezultat do kraja treće četvrtine kada prvi put prelazi u vođstvo. Utakmica je bila u egalu do poslednjih minuta, kada Partizan preko dobre odbrane uspeva da napravi rezultatsku razliku i pobedi na kraju.

Najefikasniji u ekipi Partizana bili su Dante Egzum i Zek Lidej sa po 21 poenom, dok se u gostujućoj ekipi istakao Vejd Boldvin sa 23 poena.

U narednom kolu Evrolige Partizan gostuje Barseloni, dok Makabi dočekuje Olimpijakos.

(Tanjug)

