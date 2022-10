Partizan startovao porazom u EL, ubedljiva pobeda Albe

BERLIN – Košarkaši Partizana poraženi su večeras u Berlinu od ekipe Albe rezultatom 100:84 (33:18, 28:25, 16:18, 23.23) u meču prvog kola nove sezone u Evroligi.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Tamir Blat sa 16 poena, dok je Luke Sikma dodao 15. Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Dante Egzum sa 22 poena, dok je Danilo Anđušić dodao 14, a Kevin Panter i Zek Ledej su ubacili po 13 poena.

Partizan će u drugom kolu, 14. oktobra gostovati Baskoniji, dok će Alba igrati sa Olimpijom u Milanu.

Alba je bolje ušla u meč i povela 8:2. Partizan je potom bio ravnopravan rival do petog minuta kada je bilo 16:16. Usledila je serija nemačkog tima od 17:2, a domaći su prvu četvrtinu dobili rezultatom 33:18.

Alba je nastavila sa dobrom igrom i u drugoj četvrtini, a u 14. minutu bilo je 46:20 za domaći tim. Košarkaši Partizana zaigrali su angažovanije u finišu prvog poluvremena, koji je Alba dobila 61:43.

Partizan je bolje ušao u treću četvrtinu, a u 23. minutu „crno-beli“ su smanjili prednost domaćeg tima na 64:50. Alba je do kraja treće četvrtine uvećala prednost na 77:61. Košarkaši Albe su u poslednjoj četvrtini trojkama odbili nalete igrača Partizana i zasluženo su stigli do ubedljive pobede.

(Tanjug)

