Partizan ubedljiv protiv Hamburga za osmu pobedu u Evrokupu

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu ekipu Hamburga sa ubedljivih 102:77 (34:14, 31:27, 20:12, 17:24) u utakmici desetog kola Grupe A Evrokupa.

Crno-bele je do pobede vodio Matijas Lesor sa 22 poena, šest skokova, pet ukradenih lopti i jednom asistencijom, Zek Ledej je dodao 18 poena i osam skokova, dok je Kevin Panter postigao 15 poena.

Balša Koprivica je utakmicu završio sa 13 poena, dok su Rodions Kuruc i Uroš Trifunović postigli po osam poena.

U timu Hamburga najefikasniji je bio Robin Kristen sa 20 poena, dok je Kejleb Homsli postigao 14.

Partizan je maksimalno ozbiljno i agresivno ušao u ovaj meč i praktično ga rešio posle prve deonice. Crno-beli su, predvodjeni raspoloženim Panterom i Lesorom, vrlo brzo stigli do dvocifrene prednosti, nakon čega je razlika rasla do plus 21.

Posle prvih deset minuta igre pred oko 5.000 navijača u Pioniru, Partizan je imao 20 poena prednosti (34:14), da bi u drugoj četvrtini bez većih problema održavao razliku. Tačku na sjajno prvo poluvreme izabranika Željka Obradovića stavio je Ledej trojkom za velikih 65:41 pred veliki odmor.

Crno-beli su u istom ritmu odigrali i drugih 20 minuta, tako da se pobeda ni u jednom trenutku nije dovodila u pitanje, a razlika je rasla do maksimalnih plus 35.

Posle deset odigranih utakmica, Partizan ima osam pobeda i dva poraza, dok Hamburg ima skor 4/6.

Partizan će u narednom kolu Evrokupa gostovati Turk Telekomu, dok će Hamburg dočekati Huventud.

(Beta)

