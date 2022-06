Partizan ubedljivo pobedio Zvezdu i izborio majstoricu u finalu ABA lige

Košarkaši Partizana izjednačili su večeras kao domaćini na 2:2 u finalnoj seriji ABA lige, pošto su savladali Crvenu zvezdu sa 112:84 (35:27, 33:16, 20:20, 24:21).

U domaćem timu svi igrači su ulazili u igru i svi su se upisali u strelce. Najefikasniji je bio Aleksa Avramović sa 24 poena i šest asistencija, Matijas Lesor je postigao 19 poena, uz pet uhvaćenih lopti, Jam Madar je dodao 12 poena, a po poen manje su upisali Alen Smailagić i Dalas Mur.

Bolji od ostalih u Zvezdi je bio Ostin Holins sa 19 poena, 16 je dodao Ognjen Dobrić, dok je Stefan Marković zabeležio 11 poena.

Predvodjena Holinsom, koji je u prvih pet minuta utakmice ubacio četiri trojke, Zvezda je stigla do plus šest (12:18), da bi nakon četiri vezana poena Voltersa imala i osam poena prednosti (14:22).

Crno-beli su, medjutim, do kraja tog dela igre preokrenuli rezultat, a najzaslužniji za to bio je Lesor koji je iskoristio nekoliko loših napada Zvezde i doveo svoj tim na 24:22.

Usledile su potom trojke Madara, Avramovića i Pantera (Kevin), pa je Partizan posle prve četvrtine imao osam poena viška na svom kontu – 35:27.

Tamo gde su stali u prvoj, izabranici Željka Obradovića su nastavili u drugoj deonici. Iskoristili su „prazan hod“ Zvezde, koja je u prva četiri minuta ubacila samo dva poena, pa su stigli do plus 20 (49:29).

Sjajno prvo poluvreme Partizan je završio sa 68 ubačenih poena, naspram Zvezdinih 43. Tih 68 poena koje su košarkaši Partizana postigli za poluvreme rekord je finala ABA lige.

Trojkom Ledeja (Zek) i poenima Smailagića, Partizan je na početku drugog poluvremena imao i plus 30 (73:43) što crveno-beli do kraja meča nisu uspeli da sustignu. Domaća ekipa je bez problema održavala veliku prednost do kraja utakmice, koja je na kraju iznosila 112:84.

Odlučujuća utakmica u finalnoj seriji ABA lige biće odigrana u ponedeljak od 20.00, a domaćin će biti Crvena zvezda.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.